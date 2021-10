La Cámara de Comercio de Lima (CCL) considera que es bastante incierta la evolución que tendrá el sector manufactura durante el 2022 pues, a diferencia de otros años, no se pueden realizar proyecciones por factores internos y externos, señaló su vicepresidente del Sector Manufactura, Jorge Merzthal.

“En el 2022 es donde realmente se tiene que observar, pues la inercia o rebote que ha llevado al crecimiento esperado de este año se puede acabar. Aún no tenemos una cifra proyectada para el próximo año, pues estamos definiendo el planeamiento estratégico, el cual tiene que internalizar factores políticos y de contingencia relacionados a los costos en la cadena de suministros que hoy se presentan inciertos”, indicó.

Respecto al factor político, señaló Merzthal, la influencia del actual entorno en el tipo de cambio afecta la estructura de costos de las empresas manufactureras, siendo una situación que contrasta con años anteriores, en donde el costo del dólar se mantenía en niveles estables.

“No hay ningún producto manufacturero que no necesite importar otros productos, entonces se tiene que manejar una nueva estructura de costos. Si bien en años anteriores podíamos dar un número, ahora es un poco diferente frente a un panorama incierto”. señaló.

Añadió que, debido al mismo contexto político, el volumen de compras, principalmente desde Asia, no puede ser aún definido por la incertidumbre alrededor de la demanda, siendo esto relevante en los siguientes meses, en donde se adelantan compras por el año nuevo chino (febrero).

“Nadie sabe si van a haber exabruptos de este tipo que puedan alterar aún más los factores internos. Los supuestos que consideramos están sujetos a una variabilidad bastante alta. Se ve con mucha preocupación el 2022, y creemos que estamos en un periodo en el cual factores no relacionados al sector impactarán en el crecimiento, la demanda y la estabilidad del tipo de cambio que afecta a su vez en costos y precios”, indicó.

En cuanto a la cadena de suministros, dijo que este factor también ha alterado la estructura de costos de las empresas, pues los precios de los contenedores (para traer mercadería desde el extranjero) han aumentado sustancialmente.

“Los contenedores que costaban entre US$ 800 y US$ 1,000 para traer mercadería ahora han pasado a costar más de US$ 10,000. La pregunta que nos hacemos es si la tarifa regresará a sus niveles anteriores, sumado a cómo se verá el factor político y demanda interna”, afirmó.

Proyección de este año y cifras

Para este año, según el representante del sector, se proyecta un crecimiento de 6% respecto al año anterior, respaldado en la dinámica de consumo relacionado a autoconstrucción (mejora del hogar y acabados).

Según cifras de Produce, a julio del 2021, la producción manufacturera creció 6.7% con respecto a julio del 2020. Esto impulsado por el alza de las exportaciones industriales (34.8%) y el buen desempeño de las actividades vinculadas al sector construcción como cemento que creció en 30.6%.

“El crecimiento a la fecha ha sido motivado por un rebote estadístico, por otro lado hay que reconocer la dinámica en autoconstrucción. Esto ha motivado a sectores primarios como ladrillo, fierro de construcción y cemento. La construcción tiene un multiplicador muy alto; es decir, genera un efecto en la compra de pinturas, mayólicas, cable, luminaria, entre otros. El comportamiento inercialmente debe mantenerse hasta diciembre”, indicó Merzthal.

En específico, la Manufactura Primaria registró una contracción de 17.8%, debido a la baja producción de la industria de productos pesqueros (-49.5%), elaboración de azúcar (-7.3%), metales preciosos y no ferrosos (-7.9%) por la menor disponibilidad de materia prima. En contraste, se observa un incremento en la industria de productos cárnicos (2.4%) y refinación de petróleo (6.3%).

Por su parte, la Manufactura No Primaria experimentó un incremento de 16.7%, explicado por el aumento de las exportaciones manufactureras (34.8%) y la recuperación de la demanda interna. Asimismo, por un efecto estadístico en donde destacaron bienes de consumo (7.6%), bienes intermedios (26.2%), bienes de capital (46.5%) y servicios relacionados con la industria (31.9%).

Perspectivas

El representante de la CCL, indicó que se espera que se tomen buenas decisiones y se de claridad en temas relevantes como el directorio del Banco Central de Reserva (BCR). “Esto sería un gran avance, pues la estabilidad macroeconómica determinará lo que suceda con la parte micro. En el 2021 se adicionó el factor político e inestabilidad cambiaria al contexto de la pandemia”, afirmó.

Añadió que el gabinete debe estar guiado a la reactivación de proyectos que puedan generar demanda en otros sectores como el de manufactura y que los precios de los contenedores es un tema que tiene preocupado al sector y los mantendrá “alerta”.