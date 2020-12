La llegada de la Navidad y el Año Nuevo están a la vuelta de la esquina, por lo que cabe preguntarse, en el marco de la “nueva normalidad”, ¿cómo celebrarán estas festividades los ejecutivos del país?

Según estudio de Global Research Marketing (GRM) en colaboración con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los ejecutivos planean gastar S/ 1,388 en ambas celebraciones, un 25% menos de lo que destinaron en estas mismas festividades en el 2019.

" Más allá de un impacto en su economía, pesa más en esta disminución de su gasto su estado de ánimo ante todo lo acontecido por la pandemia; asimismo, por su mayor nivel de educación están más dispuestos a acatar las medidas de distanciamiento social, lo que hará que sus celebraciones sean más íntimas”, mencionó la gerente general de GRM, Giuliana Reyna.

En esa línea, resaltó que solo el 81% de ejecutivos del país planea hacer compras para la cena navideña; mientras un 67% adquirir regalos para Navidad.

Y si bien, señaló, hay un grupo de ejecutivos que indica que no comprará para la cena del 24 de diciembre (19%), así como un 33% que no adquirirá obsequios, eso no significa que no celebrarán la Navidad, sino que optarán por hacerlo de manera diferente, como hacer regalos de manera manual, una cena sin hacer algo especial.

Canales

¿Qué canales de compra prefieren los ejecutivos limeños para los regalos? Un 38% prefiere las tiendas por departamentos, y debido a la coyuntura un 14% opta por el canal online, 9 puntos porcentuales más de los que lo hicieron en las mismas fiestas del 2019.

“Es que la compra a través del e-commerce evita el contacto físico y, por ende, la posibilidad de contagio”, añadió Reyna.

EN CORTO

Solidarias. El 81% de ejecutivos del país señala que las marcas no han sido solidarias en estos tiempos de pandemia, según estudio de GRM. Ante este panorama, la gerente de GRM, Giuliana Reyna, recomendó a las marcas, tomar acciones con el fin de lograr ser percibidas como más cercanas por su público objetivo. “Coyunturas complicadas dan la oportunidad a las marcas de mostrarse solidarias. Cómo es el caso de Zoom, que ha eliminado el límite de las videollamadas en las próximas festividades”, indicó.