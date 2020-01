De acuerdo con el director ejecutivo de ProInversión, Rafael Ugaz, la nueva cartera de proyectos de la agencia cuenta con 23 proyectos por US$ 5,351 millones. De estos, 13 proyectos, por un monto de US$ 2,344 millones, se planean adjudicar vía APP hasta junio del 2021. El resto, es decir, US$ 3,006 millones, serán declaratorias de interés de 10 iniciativas privadas.

Según José Luis Guasch, ex jefe de Expertos Globales en Asociaciones Público-Privadas (APP) del Banco Mundial, dificilmente se alcanzará la meta de adjudicación de 13 proyectos.

El especialista considera que, dejando de lado iniciativas como las líneas de transmisión de Puerto Maldonado-Iberia y la de Piura-Nueva Frontera, las Bandas AWS-3 y 2.3 GHz y las tres subestaciones (Chincha Nueva, Nazca Nueva y Valle del Chira), los “proyectos sustanciales” acaban siendo siete.

Sobre este último grupo, Guasch señaló que “no son proyectos simples. Conozco varios de ellos y aún se deben de tomar varias decisiones complicadas en cuanto a estructuración”. Así, considera que “no es creíble” que en los próximos 18 meses se pueda alcanzar la meta de adjudicación.

“No veo evidencia de que tal como están estructurados los procesos se puedan lanzar los proyectos en un año”, indica.

Además, destaca que los otros seis proyectos, si bien son más simples, le restan capacidades a ProInversión para dedicarse a la promoción de los megaproyectos sustanciales.

Considera que, para poder acelerar los procesos de adjudicación se necesita estandarizar procesos y esto es algo que no se ha consolidado en la agencia. Sin embargo, considera que medidas del Ministerio de Economía y Finanzas, como el decreto de urgencia anunciado por el MEF para promover modelos especiales e impulsar la inversión pública, pueden ayudar, “pero no van a resolver el problema” en ProInversión.