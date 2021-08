Ante el avance de las campañas de vacunación en el mundo, en especial en los países desarrollados, cobra fuerza las esperanzas de la llegada de una etapa similar a la que vivió el mundo en los llamados “locos años 20”.

De acuerdo al reciente libro de sociólogo estadounidense Nicholas Christakis, “Apollo´s Arrow: The profund and enduring impact of coronavirus on the way we live”, el mundo podrá superar el covid-19 en tres años, a lo que seguiría un periodo de celebraciones y mayores gastos en distracciones.

Entre 1920 y 1929, cuando el mundo salía de la primera guerra mundial y el impacto de la gripe española, se registraron unos años de prosperidad económica y un fuerte impulso a las artes.

La bolsa de Wall Street ingresa en un fuerte ciclo alcista que culmina con la debacle de 1929. En tanto en EE.UU. para 1924, el ingreso medio se duplica con respecto a su nivel de 1916.

En la década de 1920, se ratifica también el derecho la mujer al voto, y existen mayores oportunidades de educación y empleo.

Se desarrollan además los medios de comunicación mientras el auge de la energía eléctrica conduce a nuevos desarrollos tecnológicos.

Es durante esta etapa en que empieza la era del automóvil. La cantidad de vehículos casi se cuadriplican entre 1919 y 1929.

Asimismo, la industria de Hollywood se consolida y el cine deja de ser mudo. Para 1929, casi el 40% de los hogares estadounidenses tienen una radio.

Como señaló el escritor estadounidense, Francis Scott Fitzgerald, “Fue una época de milagros, fue una época de arte, fue una época de excesos y fue una época de sátira”.