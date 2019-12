El mercado alemán es uno de los cinco más importantes del mercado europeo para las exportaciones peruanas. Así, en los últimos 12 meses (entre setiembre del 2018 y octubre del 2019) las exportaciones peruanas a este país alcanzaron los US$ 1,001 millones. Esto ha significado una caída de -11% en lo que va del año, pues en el mismo periodo del año anterior las exportaciones alcanzaron los US$ 1126 millones. ¿A qué se debe?

El 52.7% de los productos exportados a este país son minerales, los cuales, a pesar de mantener el mismo nivel en volumen, han sufrido un fuerte impacto por la caída del precio del cobre. Así, las exportaciones de cobre, que alcanzaron US$ 584 millones el año pasado (entre octubre del 2017 y setiembre del 2018), pasaron a US$ 472 millones. Aún así, el impacto no ha sido tan fuerte cuando se mira la fotografía de manera general.

“Los resultados de las exportaciones son buenos considerando todo el contexto de la coyuntura regional y global. Las exportaciones de Perú a Alemania bordean los US$ 1,000 millones y se han mantenido estables, lo cual es una buena noticia”, comenta Antje Wandelt, directora gerente de la Cámara Peruano-Alemana, a Gestión.pe.

Pero ¿que sucedió para que el impacto en las exportaciones no sea tan fuerte? Wandelt comenta que este año las exportaciones peruanas del sector agropecuario lograron un crecimiento importante que permitieron compensar la caída del precio de los metales.

Según estadística de la Cámara Peruano-Alemana, existen 20 productos agropecuarios que, en conjunto, lograron un crecimiento de 40% en la exportación de un año a otro.

"Sí hubo un incremento considerable en el ámbito de los productos agrario que, de alguna manera, han compensado el retroceso que hubo en los minerales. Ese efecto se ha podido compensar con la exportación de productos como la manteca de cacao, uvas frescas, espárragos, piñas, entre otros", señala Wandelt.

Así, estos 20 productos alcanzaron US$ 85 millones durante el periodo 2017/2018. Mientras que en los últimos 12 meses, los envíos pasaron a estar valorizados en US$ 120 millones.

"Los productos de origen orgánico son los que tienen una aceptación muy grande en Alemania, que es el mayor consumidor en volumen de productos orgánicos en Europa. Perú tiene una oferta muy importante en productos orgánicos. Este es un mercado en crecimiento que perfectamente ofrece muchas oportunidades para los productores peruanos", comentó la vocera de la Cámara Peruano-Alemana.

En el cálculo de los 20 productos con mayor crecimiento, no se consideró al café, el producto agrario de mayor exportación a Alemania, pues es considerado un producto TOP. Las exportaciones de café peruano también registraron una reducción y pasaron de US$ 165 millones a US$ 145 millones en el último año.

Sin embargo, dentro de los 20 productos con mayor crecimiento, existen otros que logran tasas de crecimiento de hasta 280% como es el caso de las lanas naturales sin cardar, como es el caso de la fibra de alpaca, que está próximos a alcanzar los US$ 8 millones en el año.

“En general, todos lo que son productos naturales tienen una mayor demanda. Hay una mayor preocupación por productos que sean naturales, donde se respeten las condiciones laborales y se beneficia los productores y se respete al medio ambiente. La gente está dispuesta a pagar porque se trata de un producto que está de acuerdo a su modelo de vida”, señala Antje Wandelt.

Conoce cuáles son los 20 productos agropecuarios más demandados en el mercado alemán.