Uno de los mecanismos a través de los cuales los gobiernos subnacionales participan en los ingresos y rentas obtenidos por el Estado, tras la explotación económica de recursos, es a través de los recursos de canon, sobrecanon y regalías. ¿Cómo avanza la ejecución?

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) revisó el avance -con data del Gobierno- de los 20 distritos del país “más ricos”, es decir, que concentran los mayores recursos de canon asignados para proyectos (obras). Así, se obtuvo que a la fecha (al 16 de noviembre) caminan lento: en conjunto, han devengado S/ 988.7 millones, quedando pendientes -a menos de un mes y medio de culminar el año- S/ 1,278.5 millones.

En porcentajes, esto nos lleva a decir que los 20 distritos con mayores recursos de canon -en conjunto- aún no ejecutan el 56.4% de estos recursos asignados para obras.

Así, para llegar a la meta (ejecutar el 100%), necesitan una velocidad -en promedio- mensual de ejecución equivalente a 9.3 veces la velocidad mensual actual.

El CPC midió el rubro 18 del presupuesto, que involucra: canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones; pero en el caso de estos 20 distritos, reciben -principalmente- canon.

Los distritos

Daniela Leguía, economista del CPC, comentó que cuando se desagrega “se necesita, incluso, una velocidad de hasta 26 veces en algunos gobiernos locales, lo que será difícil de cumplir” (ver tabla).

“Si vemos la tendencia, entre el 2018 y 2020, normalmente los últimos meses la velocidad se hasta triplica, pero no llega a mucho más que eso. Así que va a ser muy difícil cumplir para llegar a la meta; y al final del año veremos una gran cantidad de recursos no ejecutados. El año pasado, por ejemplo, se llegó a S/ 4,591 millones sin ejecutar -en total (rubro 18)- lo que es 0.6% del PBI. Nuestra capacidad de ejecución no ha aumentado, aun cuando aumentaron los recursos”, subrayó.

Tomando un caso emblemático, está el distrito San Marcos, en Áncash, que lidera la tabla como el que recibe más canon: S/ 524.4 millones. Sin embargo, hasta el día 16 de este mes, ha logrado ejecutar solo un 22%. Lo que significa que tendría que imprimirle una velocidad de 24 veces la velocidad actual de ejecución si buscara culminar con el presupuesto al cierre del año.

“San Marcos es el caso emblemático porque es la municipalidad que más recursos de canon recibe, pero está más abajo. San Marcos solo ha ejecutado la quinta parte de lo que tenía. Esto pasa por múltiples deficiencias a la hora de formular, adjudicar y hacer la obra”, mencionó Leguía.

Los retrasos

En lo que va del 2021, el grueso de los recursos se destinó a transportes; planeamiento gestión y reserva de contingencia, y agropecuario. Hay que mencionar que los recursos provenientes del canon que no se utilizan en un año, retornan al siguiente como saldo de balance.

Leguía subrayó que en un contexto donde se busca una real reactivación económica, impulsar la inversión se vuelve vital, sobre todo, si se toma en cuenta que el próximo año habrá elecciones regionales y locales, lo que -usualmente- ralentiza el gasto.

Pero recordó que hay muchas demoras en las adjudicaciones de los proyectos. “Las demoras pueden llegar hasta cinco veces más el plazo que ellos mismos programan. El problema ahí es que hay un cuello de botella en la parte de consulta a las bases, se formulan diferentes consultas y ese periodo se alarga. Todas estas demoras se traducen en descalce del presupuesto”, puntualizó.