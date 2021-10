El presidente Pedro Castillo en su mensaje a la Nación previo a la juramentación del nuevo gabinete dijo que tenía un compromiso con la inversión privada, en el cumplimiento de las reglas de juego.

La inversión privada para el próximo año no crecerá, y algunos estiman que será de cero, siendo el eje para la generación de nuevos puestos de trabajo y del crecimiento sostenido de la economía familiar. Aunque las expectativas aún están en el tramo pesimista, se consultó a los gremios de las empresas de todo tamaño, sobre: ¿qué medida o anuncio debería dar para recuperar la confianza y que se dinamice la inversión privada?

“Disminuya el divisionismo, se necesita confianza necesaria para impulsar las inversiones”

Oscar Caipo, presidente de la Confiep

Saludamos el nombramiento de un Gabinete más paritario. Esperamos que el Gabinete presidido por Mirtha Vásquez disminuya el divisionismo que hemos vivido y permita construir la confianza necesaria para impulsar las inversiones en el país que son las que generan el empleo y bienestar para la población.

Óscar Caipo Ricci, presidente de la Confiep. (Foto: GEC)

El Perú necesita un clima de estabilidad para reactivar la economía, generar empleo y así revertir la economía tan golpeada no solo por la pandemia sino también por la incertidumbre de las últimas semanas.

Consideramos que lo importante es generar las condiciones para el diálogo y tender los puentes que permitan la gobernabilidad del país, que se respete el estado de derecho y la división de poderes.

Desde el sector privado estamos comprometidos con el país para trabajar de manera conjunta con el gobierno y el Congreso por el desarrollo del país.

“Tranquilidad y coherencia para dar paso a la apertura de inversiones”

Peters Anders, presidente de la CCL

El país requiere tranquilidad y coherencia para dar paso a la apertura de inversiones privadas en un clima de seguridad jurídica y predictibilidad. Debemos asumir que la actual Constitución nos permitió crecer y si bien se requieren cambios, éstos deben darse en el marco constitucional y a través del Congreso como corresponde.

Peter Anders, presidente de la CCL

“Esperamos que lo acontezca en el futuro esté alineado a lo que el presidente Castillo señaló durante su gira en EE.UU.”

Eric Fisher, presidente de Adex

Estos cambios y las futuras acciones son señales que esperamos sean bien recibidos por los inversionistas y todo el tejido productivo nacional. Los cambios en el gabinete constituyen una señal positiva, sin embargo, es momento de pasar de las palabras y el discurso a la acción. Se debe anteponer el país, el futuro de los peruanos a cualquier proyecto personal.

Erik Fisher, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex)

Esperamos que lo acontezca en el futuro esté alineado a lo que el presidente Castillo señaló durante su gira en EE.UU. El sector exportador es un gran generador de empleos descentralizados y formales, y enfrenta en estos momentos el incremento de los fletes y otros sobrecostos que le resta competitividad.

“la inversión privada está paralizada porque si se sigue hablando de la Asamblea Constituyente”

Jessica Luna, gerente general de ComexPerú

En primer lugar, para el empresario de cualquier tamaño, la inversión privada está paralizada porque si se sigue hablando de la Asamblea Constituyente, que genera tanta incertidumbre a todos en el país, nadie sabe cómo estarán las reglas del juego.

En segundo lugar, algo que ya está encaminado pero lleva varios días es la ratificación de Julio Velarde, y aún no sea sido firmada, por más que se diga que ya esté en el despacho presidencial, no puede ser que lleve varios y aún no se firme, eso es fundamental.

Jessica Luna, gerente general de ComexPerú (Foto: Andina)

La tercera medida, que se eviten mensajes confrontacionales como el de Camisea, o negocian o nacionalizan, que haya un verdadero diálogo entre los diferentes actores, sector público y privado, sociedad civil, es lo que no habido, sino estas amenazas.

Por último, esperamos que este nuevo gabinete deje los anuncios populistas para la tribuna y se enfoque en soluciones reales para los problemas que enfrenta el país, por ejemplo desde la Agenda 19 que no abordaba temas como la informalidad, problemas reales que enfrenta el mercado laboral, o temas como la ejecución del gasto, la poca ejecución de la inversión pública, el dinero que llega a las regiones no se traduce en obras para el pueblo; lo mismo con la Reforma Agraria, es más populismo, es continuismo, proteccionismo, pero no estamos mirando soluciones reales que sí se necesitan la agricultura pequeña y familiar.

“Liberar las restricciones de aforo en el aeropuerto. Somos el primer eslabón para el ingreso del turismo”

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI

En el caso puntual de transporte aéreo en mes y medio hemos tenido diferentes disposiciones para el ingreso de pasajeros al Perú, primero se incluyó a los pasajeros vacunados, algo que se estaba pidiendo desde hace bastante tiempo, después se eliminó, después restringen la PCR de 72 a 24 horas, luego se vuelve a las antígenas, y tras ello nos quedamos solo con PCR, hubo una penúltima norma que decía vacuna más PCR.

Ha sido complicado coordinar para evitar perjuicio a los pasajeros que llegan al Perú con interpretaciones restrictivas de estas normas. Y esto ha sucedido recientemente. Esto lo hemos vivido y es un tema puntual de lo que no debe pasar; si se quiere dar la mayor seguridad, por ejemplo, no se cuál es la razón porque se eliminaron las antígenas, además está el tema del costo que influye bastante.

Lo otro es que si estamos en un proceso de recuperación necesitamos espacio donde crecer y esto pasa por liberar las restricciones de aforo en el aeropuerto, este es un lugar de paso; ahí las concentraciones son eventuales y puntuales, estás circulando, no te estás quedando, no es un ambiente cerrado. Se espera que sea aprobado prontamente para contar con esta flexibilización en el aforo que va a permitir a su vez incrementar la oferta para atender esta demanda que está contenida.

Todo va de la mano (turismo, comercio), es como un efecto dominó, y en el caso aéreo para efectos de turismo internacional somos la primera cadena del eslabón, si esta cadena no está flexibilizada es como una camisa de fuerza, vamos a llegar a un techo y eso no se desea.

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI (Foto: Difusión)





“Que el MEF y el Congreso llamen a las instituciones para trabajar conjuntamente”

Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif)

En el sistema microfinanciero necesitamos que los pequeños emprendedores puedan reactivarse, pero la única forma que puedan reactivarse es que se reactive la economía y para ello se necesita que las empresas, desde las grandes hasta los más pequeños, puedan generar puestos de trabajo para que la gente comience a generar sueldos, de tal manera que los sueldos van a generar consumo. Ese consumo justamente va a producir que los pequeños negocios puedan generar nuevos flujos para recuperar sus actividades en mayores porcentajes antes de la pandemia.

Hoy hay muchos negocios que tiene problemas para mejorar sus flujos, entonces, si eso no se recupera, los indicadores del sistema financiero se van a seguir viendo desmejorados, entonces las instituciones de microfinanzas necesitamos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Comisión de Economía del Congreso, comiencen a llamar a las instituciones como Asomif y la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) para poder trabajar conjuntamente la inclusión y cómo recuperar la actividad económica.

Si bien es cierto hoy existen el programa Reactiva y FAE-Mype y se ha estado prorrogando los vencimientos, ¿qué ganamos postergando vencimientos si la actividad económica no se reanima? Simplemente estamos pasando la pelota más adelante para que después nos golpee.

“La creación de líneas de financiamiento dirigidas”

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú

Particularmente, los microempresarios del sector textil y confecciones esperamos que el Gobierno a través del nuevo gabinete anuncie, finalmente, la implementación de salvaguardias a la importación de prendas terminadas de China y Bangladesh.

Fue la promesa de campaña del presidente Castillo y un anuncio de los ministros de Economía, Producción y Comercio Exterior en los primeros días del Gobierno que hasta ahora no se materializa. Si se quiere que nuestra industria, conformada sobre todo por microempresarios, no muera, es algo urgente y necesario.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú

Otra medida, que venimos reclamando desde hace muchos meses, es la creación de líneas de financiamiento dirigidas a los microempresarios con tasas de interés no mayor del 1% en periodos laxos de pago y la implementación de un agresivo programa de compras estatales enfocada, sobre todo, en las microempresas productoras.

“Anunciar la postergación de la intensión de cambiar la constitución”

Daniel Hermoza, director de Centro de Estudios de la Mype

Desde el punto de vista del sector de la Mypes creemos muy importante que el nuevo gabinete priorice la reactivación económica y el fortalecimiento del consumo generando empleo de la mano de las empresas de todos los tamaños y como gesto político anunciar la postergación de la intensión de cambiar la constitución en vista que a todas luces es inoportuno en medio de una crisis de salud y económica que ha destruido cientos de miles de Mypes y millones de empleos y poner este tema en la agenda política genera inestabilidad en todos los tamaños de inversiones y finalmente paraliza la reactivación.

Finalmente, sumaría a la paz social y política que el Presidente firme la Ley de Desarrollo Constitucional para delimitar los alcances de la cuestión de confianza eso sería la muestra indudable que el Presidente trabajará pensando en el país y no en intereses de grupo.