El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló hoy que la región Piura cuenta con recursos para enfrentar la emergencia por las lluvias y a la fecha ha gastado menos del 16% de su presupuesto en general.

Respaldó lo expresado por el Contralor General de la República, Nelson Shack respecto que los gobiernos regionales y locales pueden reorganizar sus presupuestos para atender la emergencia.

“Lo que ha dicho el Contralor es cierto. Estamos al inicio del año, entonces, los gobiernos regionales y locales tienen un presupuesto que gastar”, indicó el ministro de Economía y Finanzas, tras la reunión de coordinación del Grupo Especial que se ha conformado en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para atender la emergencia.

“En el caso de Piura particularmente se ha gastado menos del 16% en general. Tienen recursos, pero, previendo que pudieran necesitar más la semana pasada aprobamos un decreto supremo que inyectó 209 millones de soles a nivel nacional, donde 45 millones fueron a Piura”, precisó, informó la Agencia Andina.

“Adicionalmente, en el crédito suplementario que se aprobó la semana pasada también se van a inyectar 115 millones a Piura”, agregó, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Asimismo, indicó que tal como lo ha señalado la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, “es el momento donde todos debemos trabajar, debemos ejecutar nuestros presupuestos”.

En ese sentido, aseveró que por el lado del MEF en todo momento han garantizado los presupuestos para las regiones afectadas por las lluvias.

Precisamente los gobiernos locales y gremios sindicales en los departamentos de Piura, Lambayeque y Tumbes relizaron protestas, sin embargo por la tarde Piura anunció que levantaría la medida de fuerza tras coordinar una reunión con el representantes del Ejecutivo.

“Cuando vienen a las reuniones el alcalde de Piura, el gobernador, vienen a pedir obras, no vienen a pedir más presupuesto para la atención de la emergencia y, en ese sentido hay que ser claros”, precisó Alex Contreras.

Refirió que el día de hoy, por ejemplo, tiene una reunión con el gobernador regional de Lambayeque, y mañana con el gobernador de Tumbes.

“En ese sentido, hago un llamado al gobernador de Piura a que venga, trabajemos en este momento hay una comisión de la PCM que está coordinando con el gobierno regional y esa debe ser la idea, que todos trabajemos juntos en la misma línea. Lo he dicho y me reafirmo, el paro no favorece a nadie, al contrario, perjudica más”, afirmó.

Estimaciones de pérdidas

De otro lado, el titular del MEF indicó que las estimaciones actuales del daño ocasionado por la emergencia de las intensas lluvias en la infraestructura ya están en alrededor de los 3 mil 700 millones de soles.

“En el caso del ministro de la Producción, hemos coordinado también una intervención en Sechura para brindarles un crédito de emergencia a los maricultores que han sufrido justamente producto de estas inundaciones. Es una línea de crédito de 50 millones que va a ser clave en este momento para puedan nuevamente recuperar su capital”, detalló.

Realizan monitoreo a regiones

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló que ya han realizado un monitoreo de la situación de Piura, y de los avances hasta la fecha de los recursos que se han inyectado.

“Por ahora, como lo ha señalado el premier, somos respetuosos de las decisiones, la gente tiene derecho a la protesta y en tanto ésta sea pacífica, nosotros por nuestro lado estamos muy atentos a implementar medidas”, anotó.

“Como lo señalamos, se han inyectado recursos a Piura, a Lambayeque, a Tumbes. La semana pasada se aprobó un crédito suplementario que va a significar más recursos a la región y en esa línea todos los sectores como ustedes pueden ver hemos estado coordinando acciones adicionales que se van a tomar”, agregó.

