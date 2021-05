Los mercados mundiales de acciones sufrían el martes un segundo día de fuertes pérdidas por una combinación de preocupación por la inflación, elevadas valoraciones y una ofensiva antimonopolio en China que hacía caer a los gigantes tecnológicos más poderosos del planeta.

Europa tocó un récord máximo el lunes, pero descensos superiores al 2% en el FTSE en Londres, el DAX en Fráncfort y el CAC 40 en París se tornaron en un mar de rojo antes de lo que parece será otra jornada a la baja en Wall Street.

Asia tuvo también una noche brutal, con un desplome del 3% en el Nikkei japonés y el Hang Seng en Hong Kong, provocando que las principales medidas regionales de acciones sufrieran su peor día en casi dos meses.

Las versiones sobre regulaciones más estrictas por parte de Beijing provocaron un desplome superior al 3% de los pesos pesados tecnológicos chinos Baidu, Alibaba y Tencent -conocidos como BATs-. La gran empresa de envío de comida Meituan llegó a caer un 9.8%, perdiendo casi US$ 30,000 millones de valor en la semana.

Este declive siguió a la caída del 3.6% del lunes en el índice FANG+ de firmas de megacapitalización estadounidenses , con bajadas del 6.4% en el pionero de los autos eléctricos Tesla y de cerca de un 2.5% en Apple y Google.

El viejo adagio del mercado de “vender en mayo” podría estar haciéndose realidad para las firmas de altos vuelos. Amazon ha perdido unos US$ 140,000 millones en lo que va de mes, Tesla más de US$ 77,000 millones y los FANG combinados, más de US$ 440,000 millones.

La preocupación es que las tasas de interés, que han sido recortadas para ayudar a la economía mundial durante la pandemia de coronavirus, empiecen a subir de nuevo.

El costo de las materias primas, desde el cobre a la madera pasando por el trigo, ha estado subiendo desde el mes pasado, poniendo a prueba la opinión de los banqueros centrales, que consideran que la aceleración de la inflación a nivel mundial será transitoria mientras las economías salen de sus confinamientos por el COVID.

En los mercados cambiarios, la especulación por la posibilidad de que un aumento de los precios pueda erosionar el valor del dólar mantenía a la divisa estadounidense cerca de un mínimo de dos meses y medio.

Los precios del crudo entregaban ganancias previas y perdían más de un 1%, ya que la preocupación por un posible impacto en la demanda por el alza de casos de COVID-19 en Asia contrarrestaba las expectativas de que un importante oleoducto estadounidense vuelva pronto a la actividad.

En los mercados de metales, los precios del cobre comenzaban a trepar otra vez, cotizando a US$ 10,530 la tonelada, tras tocar un récord de US$ 10,747.50 en la sesión previa. El mineral de hierro se estabilizaba también tras saltar un 7% el lunes.