Línea Amarilla todavía no acepta pedido de Municipalidad de Lima para reducir peajes

La concesionaria Línea Amarilla (Lamsac) -a manos de la francesa Vinci- todavía no acepta el pedido de la Municipalidad de Lima de reducir el precio de los peajes a su cargo (que actualmente es de S/ 5.70 para autos particulares), afirmó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

"No se ha avanzado como lo que se ha propuesto (en la renogociación de los contratos de concesión con Línea Amarilla y Rutas de Lima). Hay un tema tarifas muy claro en el caso de Línea Amarilla, donde se ha llegado a tarifas -como las que tenemos al día de hoy- que no son las tarifas a las que se debió haber llegado. Eso se ha puesto sobre la mesa (reducir el precio de los peajes) y no se ha escuchado la petición de la Municipalidad (de Lima) ", aseguró el burgomaestre.

Pese a este panorama, el alcalde mostró su confianza de que esta situación cambié en los próximos días, tomando en cuenta que el próximo 24 de julio presentará a la ciudadanía los resultados de las renegociaciones con Rutas de Lima y Línea Amarilla ( Lamsac).

"Todavía espero que estos días -antes del 24- tengamos resultados positivos", comentó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, dijo que en la negociaciones en marcha se tiene más avances con Rutas de Lima, que con la francesa Vinci, a cargo de la concesión de Línea Amarilla . "Tenemos con una concesionarias más avances que la otra, y la fecha que nos hemos autoimpuesto es el día 24 de este mes para poder mostrar los resultados", acotó.

"Este 24 (de julio) vamos a presentar el resultado de cómo hemos negociado con cada una de las empresas para ver cuál ha sido el avance, este es el plazo que no hemos autoimpuesto como parte de la evaluación conjunta", apuntó.