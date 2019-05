Línea Amarilla y Rutas de Lima: Sesión extraordinaria sobre peajes no será pública

El regidor de la Municipalidad de Lima, Víctor Aguilar, informó que se ha pedido en más una ocasión al alcalde Jorge Muñoz, pronunciarse sobre los peajes de Rutas de Lima y la Línea Amarilla, "sin embargo, a partir de la presión de los medios de comunicación, se obtuvo una respuesta de la autoridad. Nos preocupa su respuesta tardía".

En Exitosa Radio, el regidor comentó que le llama la atención que la Sesión Extraordinaria del Consejo -convocada para este lunes- no sea pública, tomándose en cuenta que es un asunto que impacta a la capital.

Asimismo, recordó que la Municipalidad de Lima contrató para defender a los intereses de la comuna en el arbitraje iniciado por Rutas de Lima al abogado Mario Castillo Freyre, investigado por presuntamente favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en laudos arbitrales.

"Rutas de Lima esta demandando a la Municipalidad de Lima y pide cerca de S/ 146.6 millones de compensaciones y si no se le paga esa cantidad por no instalarse el peaje Chillón, se le debe pagar S/ 1,295 millones como indemnización. ¿Que ha hecho Muñoz? Esta gestión ha contrato a un abogado vinculado al caso de arbitrajes Mario Castillo Freyre al que le va a pagar S/ 750,000 pese a ser investigado por la fiscalía", explicó.

Asimismo, consideró que en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato, debería de investigarse a los estudios de abogados que asesoraron tanto a Villarán como a Castañeda Lossio para la contratos de concesión de Rutas de Lima y de la Línea Amarilla.

"Por ejemplo, el estudio Echecopar asesoró a la MML para el proyecto Rutas de Lima en la formulación de esa concesión. Actualmente en el arbitraje impuesta por la empresa, representa a la contraparte de la demanda", precisó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Elías consideró que existen elementos en los contratos de concesión para anular los contratos y por ende, los peajes.

"Por ejemplo, en el contrato de concesión de Rutas de Lima existe elementos que puede usar la MML para terminar con el contrato como los puntos 17.4 y 17.7. El primero dice que si la concesionaria no cumple y me refiero en Puente Piedra, que no se ha cumplido con la implementación de vías alternas, debería disolverse el contrato", manifestó.