Lima resultó la cuarta ciudad más cara para vivir en Sudamérica

Lima ocupó el cuarto lugar entre las ciudades más caras para vivir y trabajar en Sudamérica -empatando con Río de Janeiro (Brasil)-, reveló la Encuesta Anual de Costo de Vida 2019, elaborada por la consultora global Mercer.

Este reporte evalúa diversas variables como la inflación, la apreciación o depreciación de la moneda local, y la fluctuación de los precios de los bienes y servicios –transporte, comida, vestimenta, entretenimiento, entre otros rubros.

Para Gabriel Regalado, CEO de Mercer Perú, este resultado se explica -en parte- por la fortaleza del sol. “El encarecimiento de Lima está influenciado por la fortaleza de la moneda local frente al dólar, en comparación a la devaluación en otros países”, explicó.

El experto explicó que las empresas multinacionales se enfocan en trasladar a sus ejecutivos a las principales ciudades donde tienen operaciones, con la finalidad de impulsar sus negocios. Por ello, evalúan variables que influyen directamente en el costo de vivir en dichas ciudades.

Es por eso, detalló, que Lima tiene retos importantes en cuanto a la atracción de capital extranjero porque -siendo una ciudad cara- ocasiona que las casas matrices vean a todo el Perú como un país en el que están obligados a tener una buena rentabilidad para compensar el costo de vida.

“El reto se traslada a las empresas, que tienen la necesidad de crecer rápido y con rentabilidad, toda vez que sus costos (salarios y beneficios) tienen una apreciación al alza para las casas matrices, cuando se reportan en dólares”, anotó.

Ingresos



Se da un equilibro cuando una ciudad es costosa, pero los ingresos de los trabajadores son elevados. Por ejemplo, indicó Regalado, Hong Kong es la ciudad más cara para vivir y trabajar (ocupa el primer puesto en el ranking), pero se obtienen los salarios más elevados del mundo, “entonces hay una relación perfecta”.

Sin embargo, principalmente en las ciudades sudamericanas -y Lima no es la excepción-, se registran costos de vida alto y salarios que son atractivos en la región, pero no son los más altos. Además, Mercer está por publicar un informe sobre calidad de vida, donde Lima no habría tenido un resultado óptimo.

A pesar de ello, para el especialista, Lima sigue siendo una ciudad atractiva para el talento profesional extranjero, pero crea la necesidad a las empresas de ser más eficientes con el gasto.

Lima, la cuarta ciudad más cara para vivir en Sudamérica Lima, la cuarta ciudad más cara para vivir en Sudamérica

Fundamentos macroeconómicos favorables Gabriel Regalado

CEO de Mercer Perú



El costo de vida es uno de los elementos que las empresas evalúan para la toma de sus decisiones; sin embargo, existen otros puntos que también entran en el análisis.

Por ejemplo, un factor relevante es la situación macroeconómica del país al que planean llegar, que en el caso del Perú es bastante buena.

El hecho de que tengas un país que sigue creciendo por encima de 3%, y que tiene el potencial para alcanzar tasas superiores, es importante. Además, esta es una economía que ha optado por la descentralización.

Asimismo, Lima, como capital, es atractiva, pero también el mismo Perú es atractivo desde el punto de vista del extranjero, por lo que he mencionado, entonces el costo de vida es un factor que tienen que buscar mitigar si quieren instalarse.

otrosí digo

Las más caras. Ocho de las 10 ciudades top del ranking de costo de vida de este año están en Asia, en parte gracias a su fuerte mercado inmobiliario. Hong Kong sigue siendo la ciudad más cara para los extranjeros, tanto en Asia como a nivel mundial.

Por su parte, Lima pasó del puesto 132 al 121 en un listado de 209 ciudades evaluadas.