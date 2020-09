Recién a fines del tercer trimestre se sabrá cuál será el impacto real del COVID-19 en el mercado de oficinas prime en Sudamérica; pero ya se puede decir que la situación en Lima de una menor absorción de metros cuadrados en el primer semestre se ha replicado en las principales ciudades de esta región.

Cushman & Wakefield reportó que, en la primera mitad del año, Lima mostró una absorción neta de 16,919 metros cuadrados, un 73% menos que el mismo periodo del 2019, debido a la decisión de las empresas de poner en pausa nuevas ocupaciones de oficinas ante la coyuntura actual por la pandemia.

Por su parte, el nivel de vacancia cerró en 14.7%, sin cambios significativos, ubicándose por detrás de Sao Paulo (18.2%) y Río de Janeiro (33.4%).

Para Denise Vargas, coordinadora de Market Research de Cushman & Wakefield, al cierre de este mes podremos ver si Perú se mantiene a nivel de Sudamérica como la tercera ciudad con la tasa de vacancia más alta.

“Los números que ahora se muestran en varios mercados de Sudamérica no han visto el verdadero impacto. Así como en Lima, las desocupaciones han venido por transacciones que se estaban dando en el mercado, no por el tema de la pandemia”, refirió.

Para la ejecutiva, la expectativa era que la tasa de vacancia en Lima disminuya a fin de año, pero esto no se daría. “Es aún pronto decir en cuanto se podría incrementar, solo que la tendencia va a cambiar”, mencionó.

Visión

De cara a los próximos meses, se tiene que hay 76, 547 metros cuadrados (m2) que están en construcción en Lima con fechas de entrega hasta finales del 2021, y 68,000 m2 en proyecto, ubicados, en su mayoría, en San Isidro Empresarial, Miraflores y Santiago de Surco.

Sin embargo, con las actividades de construcción que están siendo retomadas de manera progresiva se tiene que ser conservador en cuanto a estos nuevos metros cuadrados, refiere la experta.

Por su parte, en Bogotá, existen 215,000 m2 en construcción en la ciudad representado por nueve edificios. En lo que va del año, solo dos edificios Clase A han sido entregados (+20,000 m2). En el caso de Santiago, este año se esperan 74,171 m2 de nueva superficie que corresponde a la superficie remanente del Costanera Center (44,064 m2) y más de 30,000 m2 en otros proyectos.; aunque ello está sujeto a posibles demoras por la crisis social que enfrentaron y luego por la pandemia.

En Buenos Aires, la superficie actual en construcción incrementaría en 15.9% el inventario de oficinas Clase A, aunque la nueva área para este año (100,000 m2) podría sufrir demoras debido a la inactividad en la industria. En San Paulo se espera que se entreguen 92,5000 m2 de edificios Clase A hasta fines de este año; mientras que en Río de Janeiro los nuevos proyectos han sido postergados o cancelados debido a la crisis económica de la ciudad y el exceso de superficie disponible.

Comportamiento

En cuanto a absorción, y a pesar de tener una alta vacancia y una desaceleración de su economía por la pandemia, Sao Paulo y Río de Janeiro presentaron en el primer semestre resultados positivos con 58,600 m2 (76% más que el año pasado) y 7,300 m2 (26,9% más), respectivamente.

Santiago de Chile, entre enero y junio, tuvo una absorción neta de 1,034 m2, sin embargo, en el segundo trimestre hubo mayores metros cuadrados liberados que ocupados (-4,170 m2). La superficie total ocupada fue de 2,779 m2, de los cuales 1,236 m2 corresponden a una compañía farmacéutica que se ubicó en el edificio Costanera Center.

En Bogotá, la vacancia decreció 9% en el primer semestre frente al 9.3% del mismo periodo del año anterior, teniendo una absorción neta anual de 22,722 m2, pese a que en segundo trimestre fue negativa. Así, pese a las circunstancias actuales y el aumento del inventario, la vacancia se encuentra controlada.

La ciudad de Buenos Aires tuvo una absorción neta que alcanzó los 24,678 m2 y una demanda pausada, en espera de nuevas medidas políticas y económicas del gobierno.

Precios

Lima aún mantiene los precios de renta más bajos por metro cuadrado en oficinas Clase A, con US$ 16.4 por metro cuadrado, pese a que este año se esperaba un alza de la mano de la disminución de vacancia.

En tanto, en Buenos Aires fue de US$ 28/m2 cifra que se ha mantenido desde el comienzo del año y sobre la cual la situación mundial de la pandemia no ha tenido aún ningún impacto. En el caso de Santiago, los valores se mantuvieron en US$ 21.2 m2 como resultado de la gran superficie disponible en uno de los edificios más importantes que concentra alrededor del 41% de la disponibilidad en las oficinas Clase A.

Sobre Bogotá, el informe de Cushman & Wakefield, refiere que el precio de renta en moneda local se incrementó en 1% en relación al primer semestre del año pasado; mientras que en Brasil, debido a la entrega de nuevo inventario en las regiones premium , el escenario está mejorando para los dueños, ya que Sao Paulo ha ido mostrando constantes incrementos en el precio pedido registrando en Junio un alza de 3,5% (frente al primer semestre 2019) en moneda local.

En contraparte, Río de Janeiro registró una variación negativa de -3.5% en el precio pedido en moneda local.