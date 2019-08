La zona de Lima norte ha crecido en los últimos años con el ingreso de diferentes negocios, entre los que destacan universidades y centros comerciales, sin dejar de lado el desarrollo de otras industrias. Hoy, el 60% de su población es de clase media (NSE A, B y C) y con un alto predominio de personas jóvenes.

Sin embargo, el sector que no ha sido explotado aún es el hotelero. El estudio del mercado hotelero de Lima norte realizado por Hotel & Tourism Advisors, solicitado por Arquimia, indica que Lima norte solo cuenta con siete hoteles de estándar económico, conocido como el formato Economy (tres estrellas) y ningún establecimiento de las categorías superiores, como existen en otras zonas de Lima

Cifras de desarrollo

Si bien son operaciones recientes, el nivel de ocupación que se ha logrado es de 71%, cifra similar a la que presenta Lima moderna, pero a su vez superior a la de ciudades como Bogotá o Sao Paulo, que no alcanzan el 60%; mientras que a nivel de tarifas, el promedio se encuentra entre US$ 50 y US$ 47.4.

De estos siete hoteles que hace referencia el estudio, dos fueron construidos antes del 2013, dos ese mismo año y los otros tres entre el 2016 y el 2018.

De los que operan en Lima norte, el distrito de Los Olivos es el que concentra el mayor número con cuatro (Ginebra, Laurent Deluxe Hotel, Royal Inn Suite & Spa y MVH Hotel), seguido de Comas con dos (La Hacienda y La Verona) y un mismo número en San Martín de Porres (Wayra y Samikay).

Público del extranjero

Bajo este panorama, surge la interrogante de si aún existe potencial por aprovechar en esta parte de Lima, y lo que ha encontrado Hotel & Tourism Advisors es que existe una demanda insatisfecha por hoteles de nivel superior, por parte del público que utiliza el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez o el terrapuerto en Lima norte, que recibe unos 400 mil pasajeros al año.

Ese público tiene reuniones de trabajo, en malls, universidades, empresas afincadas en la zona norte e, incluso, refinerías.

En efecto, del total de huéspedes de los hoteles en Lima norte, el 64% son personas enfocadas en negocios (empresarios, ejecutivos, directivos de empresas e instituciones) y el 36% turista (visita de familia y amigos).

Asimismo, el 82% es peruano y el 18% extranjero, principalmente de países como Chile, Argentina y Colombia, entre otros.

Asimismo, la administración en estos establecimientos es independiente y recae, en su mayoría, en negocios familiares, poniendo en el mercado una oferta total disponible de 294 habitaciones.