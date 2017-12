Lima captará US$ 650 millones por congresos y reuniones al concluir 2017

El presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, Carlos Canales, proyectó que al concluir este año, la ciudad capital habrá captado US$ 650 millones por la realización de grandes eventos como congresos, seminarios, y simposios de primer nivel internacional.

Refirió que esta proyección es menor a las estimaciones previas por 730 millones de dólares, por lo cual urge tener operativo al 100% el Centro de Convenciones de Lima (CCL).

Señaló que la reducción de asistentes del Comité Olímpico Internacional (COI) descendió los estimados de ingresos de 70 millones de dólares a US$ 10 millones.

Asimismo, reiteró que el Buró de Lima garantiza su compromiso de continuar su trabajo para promover una mayor demanda por Lima para realizar reuniones de primer nivel.

"Nuestra labor está enfocada en la industria de reuniones: congresos, eventos, viajes de incentivos”, señaló a la Agencia Andina.

ICCA

De otra parte, Canales Anchorena expresó que los acontecimientos entre el Buró de Lima y el International Congress and Convention Association (ICCA) que motivaron su exclusión fue un error reputacional, por lo cual se pidieron las disculpas del caso.



“Lo asumimos, lo lamentamos, pero seguimos adelante. Nuestra expectativa es regresar a ICCA cuando se den las condiciones”, afirmó.

Mientras tanto, el dirigente empresarial reveló que el Buró de Lima ha descubierto un espacio muy grande e interesante como es el rubro de “viajes de incentivos”, en el cual se viene trabajando y los frutos se percibirán en los próximos dos años.

Finalmente, se refirió al 2018 como un año electoral en que se elegirán a alcaldes y gobernadores regionales, pero que no debería ser un obstáculo para el desarrollo de los eventos en nuestra ciudad.



“Empezamos el año con el Dakar que nos garantiza no menos de 5,000 visitantes extranjeros y ya está confirmado en abril próximo la Cumbre de Las Américas donde tendremos la presencia de los presidentes y ello conlleva la oportunidad de mostrar Lima a todos los periodistas que cubran el evento. Debemos siempre ver el vaso medio lleno no medio vacío”, finalizó.

(Fuente: Andina)