Ley de Promoción Agraria: ¿Qué están dispuestos a ceder en los temas laborales?

La discusión sobre la ampliación de la Ley de Promoción Agraria centra su mirada en el aspecto laboral. Siendo uno de los mayores cuestionamientos los beneficios laborales y el seguro social agrario.

Al respecto, el presidente de AGAP, Ricardo Polis y Jessica Luna, gerente general de ComexPerú explicaron la necesidad de poder reunirse con el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro para exponerle los temas.

Uno de los temas en cuestionamiento, es que se suba la tasa de contribución en EsSalud, que de acuerdo al régimen agrario es de 4% versus el régimen general de 9%.

Ricardo Polis indicó que esta tasa podría ser incluso mayor para el agro, y con gusto estaría dispuestos a pagarlo, si es que los servicios de salud estarían cerca.

“Pueden subir la tasa al 10% o al 12%, pero no se soluciona el problema de los trabajadores del campo, eso me parecería injusto. El día que el seguro llegue a todo el país, genial porque yo como empresa no tengo que contratar un médico”, expresó.

Por su parte, Jessica Luna indicó que las empresas agroindustriales están buscando un acuerdo EsSalud para brindar servicios de salud desde las instalaciones que poseen las mismas, y al que puedan otras personas que no son trabajadores de la población.

Cabe indicar que, según el informe presentado al Gobierno existen alrededor de S/ 300 millones de déficit en EsSalud para la atención de los trabajadores agrarios, que en el caso de ComexPerú estiman alrededor de S/ 250 millones.

Jessica Luna explica que el seguro agrario no es el mayor forado para EsSalud, sino las deudas tributarias que superan los S/ 2,500 millones.

CTS, gratificaciones y vacaciones



En el régimen agrario se aplica una remuneración integral diaria, es decir que los ingresos que percibe ya contienen además de la remuneración básica, la proporción de: CTS, gratificaciones y vacaciones, según el periodo trabajado.

Consultado por el cambio en la CTS, dado que se estaría desnaturalización el tema, Ricardo Polis indicó que no se ve ningún costo adicional que sea entregado al final de las labores, pero que son temas que se deben discutir.

“Queremos sentarnos y ver estos temas”, expresó.

En cuanto a las vacaciones de 15 días, reiteró que los temas se deben conversar y para ello el pedido al presidente en la cita que le han solicitado.