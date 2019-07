Ley de octógonos redujo en más de la mitad azúcares y grasas en quioscos de colegios de Chile

La Ley de Etiquetado en Chile tiene efectos flagrantes en la oferta a la que acceden los estudiantes en los quioscos escolares. De acuerdo con un estudio realizado por investigadores chilenos, los contenidos promedio de azúcares y grasas de los alimentos vendidos en quioscos escolares se redujeron en más de la mitad en el 2016, tras seis meses de entrar en vigencia la ley, en comparación con el 2014, cuando esta no existía.

El estudio publicado en la revista “American Journal of Public Health” recoge información tomada de los quioscos escolares de 21 escuelas de Santiago de Chile en diciembre de 2014 y diciembre de 2016, valiéndose de procedimientos similares de recopilación de datos cada vez, para evaluar el impacto de la ley que, entre otras medidas, prohíbe la comercialización en las escuelas de productos procesados que superen los márgenes recomendables, es decir, de aquellos que llevan octógonos de advertencia.

Se debe tomar en cuenta que en ambos periodos las visitas a los quioscos se produjeron sin previo aviso para evitar que el administrador del local modificara la oferta disponible. Para comparar los contenidos de los alimentos procesados de ambos periodos, los investigadores los separan entre sólidos y líquidos.

Así, se evidencia que por cada 100 gramos de productos sólidos, en promedio los azúcares pasaron de 35 gramos a 13.7 gramos; las grasas saturadas por producto de 7.8 gramos a 2.2 gramos; el sodio de 310.6 a 137.8 gramos y las calorías de 443.4 a 265.8 g.

En tanto, en cada 100 mililitros de productos líquidos se detectó que, en promedio, los azúcares se redujeron de 9.1 g a 3.6 g, las grasas saturadas de 0.2 a 0.05 g, las calorías de 40 g a 17.2 g, y solo el sodio subió de 14.5 g a 19.9 g.

Estudio etiquetado Estudio publicado en la revista “American Journal of Public Health” revela cambios en los contenidos promedio de los alimentos ofrecidos en quioscos. (Foto: GEC)

Además, se evidencia un cambio en el tipo de productos en oferta. Del 2014 al 2016, el número de productos sólidos se redujo de un promedio de 976 a 579, en tanto el número de productos líquidos se incrementó de 441 a 691 en promedio.

El estudio también registró la oferta de frutas, sándwiches, frutos secos y otros alimentos no envasados, aunque no pudo analizar su composición debido a que no cuentan con un etiquetado que brinde esta información. De esta manera concluyó que la proporción de frutas y verduras disponibles se incrementó del 0.7% al 3.2% de la oferta, de un periodo de estudio al otro.

Cumplimiento de la ley

De acuerdo con el estudio, luego de solo seis meses de entrar en vigencia la ley que prohíbe la venta de alimentos con octógonos en los colegios, la oferta de estos productos no desapareció, pero se redujo de representar el 90.4% en el 2014 al 15.0% en 2016.

Al respecto, el doctor Elmer Huerta señaló a Gestion.pe que se debe tomar en cuenta que, en el momento del recojo de información, el país todavía se encontraba en proceso de adecuación a la Ley de Etiquetado.

En su opinión, que se registre un efecto similar en el Perú va a depender de la fiscalización de Indecopi, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud; y "es posible" que también varíe la composición de la oferta en las bodegas a partir del 2020, cuando estás deban vender productos con etiquetas. “Creo que la industria peruana es responsable -y al igual de lo que está sucediendo en Chile- se adecuará y empezará a modificar la composición de sus productos. Cuanto menos octógonos tengan sus productos, mayores serán sus ventas”, manifestó.