Ley de fusiones: MEF e Indecopi piden retirar umbrales por participación de mercado

El presidente de Indecopi, Ivo Gagliuffi, asistió a la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y presentó las observaciones de su institución al dictamen de la ley de control de fusiones y adquisiciones que prepara dicha comisión parlamentaria.



Gagliuffi consideró que el umbral, herramienta para definir cuáles son las operaciones que deben ser revisadas, no deben ser definidas por la participación de una empresa en el mercado, sino por umbrales cuantitativos como el valor de ventas de las empresas a fusionarse o el valor de la operación de fusión.



"Indecopi considera que debería eliminarse del predictamen el umbral por participación de mercado. Organismos internacionales como la OCDE, la ICN y la UNCTAD han descartado la posibilidad de obligar a reportar casos de fusiones por participación en el mercado", apuntó Gagliuffi.



En la misma línea opinó el viceministro de Economía, Michel Canta, quien refirió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no se opone al control de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, "si la norma no es clara puede tener efectos graves sobre el mercado".



"El umbral para una fusión debe ser completamente objetivo. La determinación de una cuota de mercado puede ser tan dinámica que va a ser dificil identificar cuánto es la cuota de mercado de una empresa, así como identificar el mercado relevante", dijo el viceministro Canta.



Por su parte, Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, solicitó que el umbral por valor de ventas conjuntas, que actualmente está en 100,000 UIT en el dictamen, se eleve a 118,000 UIT, pues les permitiría revisar entre 10 y 12 operaciones al año.



"Se requiere que el umbral sea lo más alto posible para que sea la menor cantidad de fusiones que se revise", indicó Gagliuffi.