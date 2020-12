Desde las primeras horas del lunes y luego que el Congreso fracasará en la emisión de nueva ley agraria, en reemplazo de la Ley de Promoción Agraria, más de mil trabajadores agroindustriales bloquearon la Panamericana Sur en tres puntos estratégicos de la región Ica: a la altura del kilómetro 273, en la zona conocida como Barrio Chino; en el kilómetro 290, en la zona de La Expansión; y en el kilómetro 300, en El Álamo.

Si bien las fuerzas del orden -a la fecha- han empezado con la limpieza de la zona, lo que está generando que de a pocos avance el transporte pesado e interprovincial paralizado por bloqueo, ¿qué efectos está teniendo en la región los cuatros días de paralización y violencia?

Javier Gallegos, gobernador regional de Ica, explicó a Gestión.pe que uno de los primeros efectos que está teniendo la convulsión social es el aumento de casos diarios de coronavirus.

“Se está generando un problema de salud muy grande debido a que están llegando -en los últimos días- a los hospitales más personas con COVID lo que nos preocupa mucho”, subrayó.

Acotó -en ese sentido- que entre los meses de octubre y noviembre el número de casos diarios era de 70 personas, “pero ahora estamos viendo entre 85 a 90 pacientes diarios en el área de COVID. Lo que es preocupante”.

Esta situación trae otro segundo efecto de la paralización: el temor a un desabastecimiento de oxigeno para atender a los iqueños.

“Si bien ayer, con la ayuda de la PNP, se logró cargar la planta de oxigeno del Hospital Regional de Ica; es un riesgo constante que si la convulsión social se extiende, nos quedemos sin oxigeno lo que sería catastrófico en un contexto de aumento diario de casos”, apuntó.

¿Existe el riesgo de desabastecimiento de alimentos y alza de precios? Sobre el particular, comentó que -por el momento- no se ha apreciado un alza en el precio de los alimentos en la región, aunque también consideró que el tercer efecto -de extenderse el bloqueo y la violencia- es el desabastecimiento y alza de precios de los alimentos.

“Por el momento no hay desabastecimiento. No obstante, espero que la PNP ponga mano dura a estos ciudadanos del agro, aunque considero que hay personas infiltradas -posiblemente delincuentes- que están causando desmanes. La verdad es que la situación nos preocupa. Justo el miércoles nos enviaron a una ambulancia para trasladar a los heridos y esta ha sido quemada, lo que ha ocasionado una pérdida de casi US$ 100,000 ya que la ambulancia estaba equipada. Ya hay vandalismo”.

En ese sentido, la autoridad regional pidió al Congreso a “ponerse de acuerdo” y emitir una norma en favor del agro para evitar más violencia.

Recordó que el sector agroindustrial -intensiva en mano de obra- viene sosteniendo la economía de la región, seguido de la minería.

“Ica es una de las regiones que concentra el mayor número de trabajadores de la agroindustria, específicamente 12,254 de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI”, puntualizó.

