Leonie Roca: “Romper contratos con Línea Amarilla y Rutas de Lima costará S/ 10,000 millones al municipio”

¿Cómo toma la decisión de la Municipalidad de Lima sobre revisar los contratos de Línea Amarilla y Rutas de Lima?

Lo que sorprende, y yo vi la sesión de concejo ayer (miércoles), es que había regidores que querían declarar la caducidad ayer mismo. Creo que lo mejor que puede hacer el concejo, y el límite a donde puede llegar, es encargar al alcalde que inicie un proceso, ya sea de negociación o de evaluar la caducidad, y de evaluar la consecuencia.

¿Cuánto de inversión está en juego?

Ya hay S/ 5,000 millones que ya se han invertido en Rutas de Lima y Lamsac. De estos, son S/ 2,800 millones que están bajo el régimen de financiamiento garantizado, esto significa que al día siguiente de una decisión abrupta como la que querían tomar ayer algunos regidores, la municipalidad tiene que asumir una deuda de S/ 2,800 millones sin discusión, porque es un fiador solidario en primera línea.

¿Esto es lo mínimo que deberá asumir la municipalidad si se pone fin a los dos contratos?

Es S/ 5,000 millones de todas maneras, porque es revertir lo que ya se invirtió y ya se reconoció, pero de estos, S/ 2,800 millones ni siquiera puede discutirse si están bien o mal. Los otros S/ 2,200 millones son objetivos, se han venido reconociendo esas inversiones, solo que no están todavía bajo el régimen de endeudamiento garantizado. Es decir, de arranque hay S/ 5,000 millones que hay que devolver a las AFP que invierten en estos proyectos, al sistema financiero, en fin.

¿Si se rompen todos los contratos le costaría S/ 5,000 millones a la Municipalidad de Lima?

Más, como S/ 5,000 millones adicionales del arbitraje. Unos S/ 10,000 millones.

Según los contratos, la municipalidad puede argüir una causa de interés público. ¿Igual se tendría que pagar este monto?

El interés público no es que solo te quite tu contrato, sino que tienen que indemnizar y otorgar el lucro cesante y eso. Puede haber un arbitraje para discutir los montos de las indemnizaciones, hasta para discutir el acto en sí, es decir, si realmente es de interés público o no. En las cortes internacionales el interés público tiene un desarrollo jurisprudencial mucho más potente.

Pero en el Perú ya hay un fallo del TC donde se señala qué es el interés público.

Eso es en Perú, pero esto va al Ciadi.

¿No serviría de argumento?

No. Será juzgado bajo los criterios de cortes internacionales.

¿No pudo haber vicios de corrupción en los contratos, por más que hoy en día sean otras las empresas que los administren?

Yo no sé, no soy abogada de la empresa. Lo que tenemos hoy día es un pronunciamiento prematuro, fuera de contexto y fuera del marco legal contractual. Eso es lo que hay, independientemente del riesgo al que ponen a estas dos concesiones, es una pésima señal para cualquier inversionista. Esas cosas no pasan en otros países del mundo.

¿Si hubiese algún tipo de sentencia de corrupción sí podría ponerse fin a los contratos?

Estos contratos no tienen cláusula anticorrupción, porque son de antes de que existiera en el mundo esta cláusula. Si llegáramos a un momento en el cual se estableció el vínculo de causalidad y se empiece a discutir la nulidad de origen de un contrato, debemos tener en consideración la compra de buena fe, que es lo que sucedió, cambia esa situación.

Además de los costos de los peajes, una de las quejas de la población es el número de peajes en la ciudad y no tienen opción de otras vías.

El caso de las vías alternas son responsabilidad del municipio. Me sorprende que en lugar de estar yendo a quemar estaciones de peaje, la gente de Puente Piedra no esté yendo a la marchar a la municipalidad para exigirles que les pongan la vía.

¿No hay vías alternas?

Sí hay si entras al waze, pero son malas. Eso no es responsabilidad del concesionario.

¿En este caso, es responsabilidad del Municipio de Lima o de Puente Piedra?

De los dos, dependiendo del tipo de vía. Lo cierto es que todo el mundo le sopla la pluma al concesionario, entonces ese arreglo tampoco es bueno y hay una responsabilidad que no está en la empresa privada sino en el Estado, y hay que exigirle lo que tiene que hacer.

Pero se dice que no hay recursos....

Estos señores reciben canon por estas concesiones. También se pueden constituir como parte civil en los juicios que tiene la Procuraduría y que una parte de las indemnizaciones vaya a la municipalidad y con eso se cree un fideicomiso para solventar las vías alternas y solucionar el reclamo de los ciudadanos.

Hay muchos peajes en Lima...

Si el Estado te pide que inviertas S/ 1,000 millones, te dice en el contrato cómo vas a hacer para recuperarlos con estaciones de peaje y dónde. Esto es un combo. No es que un día el concesionario se para y dice: voy a poner un peaje más aquí para ganar más dinero.

Se dice que la tarifa de peaje en Lima es una de las más altas de la región. ¿Es así?

Hemos visto peajes carreteros, en general estamos por debajo de países como Chile o Colombia, ni te digo en Europa. Pero cuánto cuesta el peaje, depende del monto de inversión. Yo sé que para la gente es difícil entender que una carretera, como la Carretera Central, por ejemplo, donde básicamente hay una puesta a punto, es decir mucha rehabilitación de la existente y no vía nueva, por qué si no hay esta última tiene que pagar. Pero los número de la puesta a punto obligan a pagar un peaje de cierto tamaño.

Entonces, ¿si la Municipalidad toma la decisión de negociar el contrato, no se podría bajar la tarifa de los peajes? ¿Y si bajan el peaje cómo le van a repagar?

Tendrían que ampliar los contratos de concesión a 60 años.

¿Entonces sí se puede negociar?

Cualquier contrato es negociable, y para eso hay que desmitificar el tema de las adendas.

¿El mejor camino es sentarse a conversar?

Tienen que sentarse a negociar. Esto es una negociación bilateral y no se dan en concejo, son técnicas, requieren peritajes y un montón de cosas. Todo se puede mirar, pero dentro del marco del contrato. Lo que no puede haber son estas manifestaciones políticas que intervienen en un contrato.

¿La medida del alcalde Muñoz es populista?

Hay muchas decisiones que se toman leyendo el Twitter y tomando café. En general es una tendencia no solo en Perú sino en el mundo, y hay que darse cuenta que escribir un tuit toma 10 segundos en la comodidad del baño de tu casa o en el Starbucks. Nadie es juzgado por la reacción temprana a un tuit, los gobernantes son juzgados por lo que entregan al final de su mandato.

Hoja de Vida Profesión: Abogada.

Educación: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Posgrado: Estudios en el Senior Managers in Government de la Universidad de Piura.

Cargos anteriores: Presidenta de Ositran, gerente general de AdP.