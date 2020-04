Las obras de infraestructura son un pilar importante en la reactivación de la economía post cuarentena y el Gobierno lo ha considerado así cuando envió un proyecto de ley al Congreso en la que solicitó la facultad de legislar en diversas materias, entre ellas, en materia de inversión pública.

Así, el documento propone establecer medidas de mitigación del coronavirus (Covid-19) y en el caso de medidas para incentivar la inversión pública se propone la prórroga de títulos habilitantes que tengan vigencia temporal que habiliten al administrado a ejecutar inversiones; continuidad en la evaluación de procedimiento administrativos y mecanismos virtuales; medidas excepcionales para la realización de trabajos de campo y mecanismos alternativos de participación ciudadana vinculada a la realización de actos públicos en el marco de procedimientos ambientales.

Para el Consejo Privado de Competitividad (CPC), además de esta medida, se deberían optar por otras alternativas para impulsar esta actividad a corto plazo. En diálogo con Gestión.pe, el economista del CPC, Camilo Carrillo, indicó que una de ellas es garantizar la liquidez de las empresas proveedoras de servicios públicos, es decir, de los puertos, aeropuertos y transporte terrestre.

Carrillo explica que las concesionarias actualmente no tienen demanda debido a que no hay vuelos y ni transporte (terrestre o marítima), de manera que para que continúen brindando servicios se propone diferir la retribuciones que realizan al Estado y así obtener liquidez.

“Mucho de estos proyectos tienen pagos al Estado, es una suerte de canon o retribuciones de los ingresos del peaje o de la tasa aeroportuaria. Lo que se propone es diferir estos pagos de estas retribuciones por lo menos hasta el 2021 y luego reprogramar los pagos que se han dejado de pagar. (...) El pago no se hace ahora, si no, después. Esto permitiría inyectar de liquidez en los concesionarios porque ahora no tienen ingresos (y servirá) para por lo menos garantizar la operatividad de los servicios”, sostuvo.

Acelerar trámites y mecanismos

Otra de las propuestas del CPC es acelerar la ejecución de obras mediante aprobaciones automáticas de permisos y licencias.

El economista precisa que para la construcción de proyectos se requieren cuatro trámites: la habilitación urbana, la licencia de edificación, la conformidad de la obra y la declaración de pago; en tanto si bien una norma anterior permitía la aprobación de automática de estos trámites, en los Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada municipalidad esto no se efectuaba.

De hecho, de las 14 municipalidades que se evaluaron solo 5 establecían la aprobación automática para proyectos de inversión pública. A inicios de año, el Decreto de Urgencia N° 018 permitió la exoneración de las aprobaciones de trámites, es decir, no era necesario presentar algún trámite para estos proyectos, pero esto solo aplicaba para los 52 proyectos contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).

En esa línea, la propuesta es extender esta exoneración a todos los proyectos de inversión pública en el país.

“Lo que nosotros proponemos es ampliar esta exoneración a todos los proyectos de inversión pública, a colegios, postas médicas y obras de saneamiento, para que todos tengan esa posibilidad. Ampliar la exoneración de todos los trámites municipales, no solo a los proyecto del PNIC”, dijo.

Finalmente, la tercera propuesta se basa en promover mecanismos “fast track” para expropiación de predios y liberación de interferencias.

En este caso, Carillo explica que años atrás solo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) tenía la facultad de promover el mecanismo “fast track” de manera que los contratos no pasaban por la Ley de Contrataciones y se volvió más ágil, en tanto, también con el Decreto de Urgencia N° 018 se amplió este mecanismo a proyectos del PNIC.

“Entonces tenemos la misma situación. Se permitía el ‘fast track’ primero para el MTC, luego al PNCI, pero nuevamente, estos proyectos del PNIC son solo el 20% de la inversión del país. Proponemos que este mecanismo se amplía a todos los proyectos de inversión”, dijo.