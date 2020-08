El sector construcción ha sido uno de los más afectados durante la crisis sanitaria por la paralización de diversas obras públicas y privadas en todo el Perú. Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) en su 32º Informe Económico de la Construcción (IEC), el PBI del sector cayó 42% el primer semestre del 2020, mientras que las empresas reducirían en 26% sus operaciones, dificultando la reactivación en lo que queda del año.

En tal sentido, el gremio ha presentado una serie de recomendaciones urgentes al Ejecutivo con el fin de impulsar al sector construcción. Sin embargo, de las 23 reformas presentadas solo 2 han sido tomadas en cuenta, indicó el director ejecutivo, Guido Valdivia.

“Ninguna de nuestras propuestas ha sido aceptada. De las 23 que propusimos solo han recogido 2. Una se refiere a la depreciación acelerada, a la cual se debe de hacer ajustes, para beneficiar a quienes hacen inversiones tal y como sucede en sectores como la minería”, señaló a Gestión.pe.

Agregó que la otra propuesta aceptada fue la reforma en adelantos de obras pública. “Antes era el 10% de adelanto en efectivo y otro 10% de adelanto en materiales que dan un 20% en total. Pedimos que se regrese a lo de antes que era 40% (cada concepto 20%) y al final se aprobó 25% para materiales y 15% en efectivo. Estas dos son las únicas medidas en las que nos han hecho caso”, expresó.

Propuestas

El líder gremial insistió en resolver la situación de 45 proyectos habitacionales del programa Techo Propio que se encuentran paralizados tras la suspensión de liquidación de la financiera TFC. “El Gobierno designó un juez, pero aún no hay respuestas. Estos proyectos representan el 70% de la oferta total de viviendas de Techo Propio. Si no se resuelve este tema vamos a seguir con los problemas”, expuso. Detalló que esta financiera está en liquidación y después de seis meses aún no hay acuerdos para que un banco u otra entidad puedan retomar estos proyectos inmobiliarios.

Otra reforma importante que mencionó Valdivia es la necesidad de que las municipalidades dinamicen los proyectos que tienen en su jurisdicción, para ello pidió que las construcciones se realicen de 7am a 7pm.

“Pedimos empezar más temprano y terminar más tarde para evitar que la gente se contagie. El MINSA recomienda que se cambien los horarios. Las municipalidades no pueden ir en contra de lo que dice una autoridad nacional, no solo por trabajo, sino para preservar la salud”, exclamó.

Agregó que si bien el Gobierno ha aumentado los incentivos en los programas de vivienda, no han sido suficientes. “Estamos pidiendo un incremento del 60% en los valores de subsidios ya reajustados por el Gobierno que está vigente por dos años. La idea es generar un incentivo muy fuerte para que quienes pensaban comprar vivienda antes de la pandemia, no abandonen la idea”, sostuvo.

Ley de Contrataciones del Estado

Guido Valdivia considera también que es indispensable crear una nueva Ley de Contrataciones del Estado para volver más transparentes las gestiones dentro del sector. “Si bien crear una nueva ley no va a resolver los problemas de ahora, hay que discutirla mucho. Tenemos que tener criterios de decisión como se hizo para la construcción de las obras en los Panamericanos Lima 2019”, comentó.

“Para obras medianas y pequeñas se deben cambiar los mecanismos actuales. Las transferencias del Gobierno Central al Gobierno Local deben ser fondos concursales, es decir que no se escoja de manera arbitraria, sino que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento convoque a todas las municipalidades para que financie y se elija a la mejor como si fuera un examen de admisión”, dijo Valdivia.

Argumentó que estas medidas permitirán a que dejen de existir facilitadores y negociadores de por medio en todos los ámbitos dentro del Gobierno. “Proponemos que Asociación de Bancos y la Asociación Peruana de Seguros emitan un repositorio en la nube y coloquen toda la información sobre fianzas. Eso permitirá a la entidad contratante tener la seguridad de que estas son auténticas. Este régimen permitirá que no se falsifiquen más fianzas y se ahorrarán problemas en el mercado”, pormenorizó.

Pacto Perú

El representante de Capeco indicó que es importante tener una propuesta de modernización de la obra pública para disminuir brechas y esta debería ser discutida en el Pacto Perú, propuesta por el Presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Esperemos que al final del Gobierno haya un pacto que nos ordene 5 o 10 años en el futuro. Creemos que el Estado tiene que estar fortalecido y transformado en lo que es compra pública, manejo de subsidios, la parte tributaria con el impuesto predial y la innovación. Necesitamos una agenda para que sepamos a qué atenernos de acá a 10 años”, finalizó.