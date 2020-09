En un análisis al Marco Macroeconómico Multianual, Alonso Segura, Elmer Cuba, Carolina Trivelli y Carlos E. Pardees reconocieron al Congreso como uno de los principales enemigos de la estabilidad macroeconómica.

Los analistas señalan que hay que aprovechar la crisis para implementar reformas para restablecer el crecimiento, conozca sus opiniones.

Se necesitan estrategias claras de mediano plazo

Alonso Segura

Debería haber una discusión más profunda sobre cuál es el sustento de las proyecciones estipuladas en el MMM y, sobre todo, sobre cuáles son las políticas que nos van a dar ese mayor crecimiento. La economía peruana no tiene capacidad para crecer a 4.5%, mucho menos en una realidad mundial post covid-19, de productividad baja. Tenemos que tener estrategias pro desarrollo y pro crecimiento, además de trabajar en reformas de diversificación productiva, de capital humano, de salud. También laboral, aunque esta tiene una baja probabilidad.

Además, necesitamos atraer inversión privada, por lo que es importante tener un ProInversión encaminado. Finalmente, para permitir una política económica razonable en los siguientes años, es esencial que el Congreso y el TC no sean vulnerados. El Congreso actual ha sido destructivo con sus leyes abiertamente inconstitucionales, y el TC está en riesgo de tener las mismas reglas de juego, dejándonos sin amparo institucional para hacer política económica.

Se necesita de músculo en la gestión pública

Carolina Trivelli

El principal tema que se debería discutir es qué nuevas políticas se van a implementar para asegurar que haya un repunte del crecimiento de la magnitud que esperamos el 2021 y en adelante. Ya no tenemos la fortaleza fiscal de antes, pero debemos recuperarla. Para ello, se necesita de un gasto público más efectivo, de mayor calidad y mejor dirigido, con un componente de inversión pública (que actualmente está muy rezagado).

Asimismo, no debemos dejar a peruanos “bailando con su propio pañuelo”. Pensar que la única política social son los bonos es incorrecto, se debería implementar medidas más focalizadas, como programas específicos para el mundo rural o para zonas de pobreza extrema en las grandes ciudades. No se puede hacer más de lo mismo, pues hay muchas empresas que no sobrevivirán y, por lo tanto, necesitan tener la posibilidad de cambiar de rubro, de contar con disponibilidad de recursos, de capital de trabajo para reinvertir.

Habrá mucha incertidumbre en el año electoral

Carlos E. Paredes

A este Gobierno le queda poco tiempo, pero esto no significa que no pueda avanzar en materia económica. Si evitamos un rebrote de infecciones que frene nuevamente la economía, el próximo año será posible crecer entre 6% y 10%, aunque el factor político podría reducirlo. El 2021 estará caracterizado por la incertidumbre electoral y, por consiguiente, veremos la postergación de muchos proyectos de inversión, tanto privados como públicos.

Hoy en día, es necesario que el Gobierno dé mensajes claros acerca de los pasos a futuro que ayuden a mitigar la incertidumbre, y que fortalezca los sectores que fueron fuertemente golpeados por la crisis. Este es el caso de las microfinanzas, que atiende a su vez uno de los grupos más grandes y más vulnerados de la economía: las microempresas. Dependerá del Gobierno utilizar los instrumentos actualmente disponibles en la legislación para fortalecer patrimonialmente a este segmento del sistema financiero. El no hacerlo puede resultar muy costoso.

La llegada de la vacuna y la esfera política son claves

Elmer Cuba

No podemos aislarnos hablando solo de política económica. Si tenemos un Congreso como el de este año, de nada sirve tener políticas anticíclicas que solo mueven la demanda agregada, mientras el PBI potencial se cae. Por ello, debemos elegir bien este 2021, para no quedar fuera de la órbita del desarrollo. Además del ámbito político, la llegada de la vacuna es sumamente relevante, pues permitiría tener un mayor dinamismo en el segundo semestre del próximo año, especialmente si se elige un Gobierno reformista en abril.

Por otro lado, se necesita de inversión privada, especialmente, de inversión minera. Solo la inversión minera lista para hacerse pesa más que la inversión pública, y tiene la ventaja de tener procedimientos más rápidos que los públicos, estar dirigida al mercado internacional, con precios altos y tener financiamiento disponible. Solo en su primera etapa, la inversión minera mueve mucho empleo (por construcción) y es mucho más grande que el impulso fiscal.