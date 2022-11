Pese a que el Parlamento no cuenta con iniciativa de gasto, esta vez desde la Comisión de Presupuesto se ha incluido en el dictamen -que será debatido esta semana por el Pleno- respecto al presupuesto para el 2023 un total de nueve medidas que implica un gasto por S/ 1,164 millones, las que no estaban incluidas en el dictamen presentado por el MEF y que ponen en jaque la Reserva de Contingencia, que debe ser usado en casos de emergencia.

Entre las nueve medidas incluidas por la Comisión de Presupuesto -presidida por el parlamentario José Luna Gálvez, que es investigado por pertenecer a una organización criminal y por lavado de activos- se encuentra el incremento salarial para personal de salud por S/ 275 millones así como la imposición de 38 plazas para el Tribunal Constitucional por S/ 7.5 millones.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, estos incrementos fueron solicitados por el partido Perú Libre y su líder (el condenado por corrupción) Vladimir Cerrón, para colocar a su partidarios en puestos del Estado.

Para el viceministro de Hacienda, Armando Calderón, de aprobarse el dictamen planteado por la Comisión de Presupuesto por el Pleno “prácticamente se estaría consumiendo toda la Reserva de Contingencia”.

“Dejar al país sin esta reserva sería fatal y por otro lado, si queremos atender la demanda del Congreso, tendríamos que incumplir con una serie de compromisos lo cual no es una propuesta viable. Esperamos la reflexión del Congreso”, comentó en diálogo con Canal N.

El funcionario recordó que los recursos de la Reserva de Contingencia son intangibles y están destinados a atender emergencias. Por lo tanto, no se pueden usar para financiar el presupuesto público como lo han propuesto desde la Comisión de Presupuesto.

“Un ejemplo preocupante, en la Reserva (de Contingencia) se han considerado recursos para financiar al CAS covid, que a partir del próximo año serán CAS regular. Si se tocaran parte de estos recursos, se desfinanciaría al personal CAS covid”, subrayó.

Mencionó -finalmente- que no están en contra de los incrementos salariales, como se busca desde el Congreso, sino se busca -refirió el MEF- que estos incrementos sean progresivos y no en la dimisión que el Congreso quiere que se incluya. “No se puede solucionar con un solo ejercicio presupuestal”.