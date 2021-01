No podemos detenernos a ver el déficit fiscal

Luis Alberto Arias Minaya, exjefe de la Sunat

Perú está en una situación complicada, al igual que muchos países. Lo primero que se debe hacer es tener claridad de que en el cortísimo plazo hay un solo objetivo, que es la vida y la salud de la población.

El Gobierno debe tener claro que siendo este el objetivo, se deben usar todas las herramientas disponibles para complementar la cuarentena con una ayuda económica a los trabajadores y a las empresas para pasar este periodo. En esta circunstancia, no podemos detenernos a mirar el déficit o la recaudación. Eso debe estar claro. El Perú es uno de los países con mayores posibilidades de asistir a su población porque tiene ahorros y capacidad de endeudamiento. Pasada esta etapa de emergencia, habrá formas de restablecer el equilibrio fiscal que incluirán mejora de la recaudación vía la recuperación de la actividad económica, un recorte del gasto improductivo y eventualmente el establecimiento de impuestos extraordinarios o el incremento de tasas, dependiendo del resultado que se tenga.

Es positivo el aplazamiento de los pagos de impuestos, que no se podrán hacer en estos 15 días, así como el fraccionamiento.

Estamos frente a una cuarentena más inteligente

Élmer Cuba, economista socio de Macroconsult

Está muy bien lo que hizo el Gobierno, porque tenemos una cuarentena muy diferente a la de marzo del año pasado, es volver a la fase 2.8, porque no es un cierre económico sino de los hogares, es una cuarentena más inteligente.

De 33 millones de peruanos, la que no es población económicamente activa (PEA) se queda en su casa, como ancianos, jóvenes, niños o quienes no están laborando. El resto sale porque no se ha prohibido. Por ejemplo, minería, construcción e industria. Ellos siguen trabajando.

Es un golpe económico muy bajo. Si bien afecta a sectores importantes de comercio y servicios, no estamos frente a un cierre como el que tuvimos el año pasado. Es una buena salida para ese equilibrio entre vidas y empleos.

En términos económicos, lo que está en juego es febrero y marzo, no todo el año. Si asumimos que la cuarentena se expande a un mes o algo más, si en febrero íbamos a caer 3% ahora caeremos 6% y en marzo si se esperaba crecer 15%, igual se crecerá 9%. Eso afecta el trimestre, pero el resto del año no está en la mesa.

Objetivo debe ser que cuarentena no se extienda

Carlos Paredes, presidente de Intelfin

Se ha dado el mensaje adecuado: nos hemos descuidado y nos está dando un golpe feroz el covid y ahora toca encerrarnos. Este mensaje debe ser reforzado con mucha inteligencia por parte del Gobierno. De alguna manera, se debe lograr que la población sea consciente y le tome el miedo o respeto debido al coronavirus, que en la práctica se le ha perdido. Para que esta medida, de regresar a la cuarentena, sea efectiva, se tiene que afectar el comportamiento de la gente. Para ello es fundamental una campaña de comunicación muy efectiva que logre que la gente se quede en casa.

Se le tiene que creer a la gente, porque muchos no pueden quedarse en casa porque se mueren de hambre. Los informales también pueden ir a sus puestos e incluso hacer delivery. El objetivo debe ser que la cuarentena no se extienda. Por otro lado, en la medida en que la cuarentena no se extienda, medidas como reprogramar créditos van a ser menos necesarias.

Se necesita una política de control de daños

Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas

Dada la proximidad de las elecciones, lo que hay que hacer es una política de control de daños: impedir que los balances de las empresas se deterioren excesivamente, lo mismo con las familias, e impedir que haya una contracción del gasto de sobrerreacción.

Lo que falta es que el Gobierno defina una estrategia sanitaria y a la vez una estrategia económica que la acompañe. Es claro que 15 días de cuarentena no serán suficientes y luego de ese plazo se tendrá que converger a una nueva estrategia sanitaria que contenga las infecciones al menos hasta que llegue la vacuna.

Lo que sí sabemos es que las cuarentenas muy estrictas matan la economía. Lo vivimos el año pasado. Por eso la estrategia económica que acompañe a la sanitaria debe contener un elemento de contención o apoyo a la población vulnerable, con bonos pero que sea efectivo, que no se cobren después de la cuarentena.

A ello debe sumarse la decisión sobre qué hacer con Reactiva Perú para sostener a las empresas y las medidas de alivio tributario. Tras el shock, se necesita una política económica que estimule la demanda.

La política monetaria será importante

Hugo Perea, Economista jefe del BBVA Research

Las autoridades económicas tienen bastante claro qué medidas han funcionado en este periodo de pandemia. La política monetaria ha contribuido mucho a contener el daño. El Banco Central de Reserva (BCR) actuó llevando las tasas de interés a mínimos históricos y además ha proporcionado liquidez. Mirando políticas de corto plazo, el BCR seguirá manteniendo la tasa de interés en niveles mínimos y es probable que para una mejor transmisión de la política monetaria hacia la economía diseñe programas para abaratar créditos o afectar la curva de rendimientos de bonos soberanos.

Otra medida no convencional que puede aplicar es reforzar el “forward guidance” (una guía de decisiones) que se puede vincular a algún tipo de variable macroeconómica para que al público le quede más claro. Esto da una orientación al mercado de hacia dónde se podrían mover las tasas. Lo hace en sus comunicados de prensa, pero de manera muy general. Por el lado fiscal, se tiene que reforzar la ejecución de la inversión pública donde la reconstrucción con cambios jugará un papel importante, a pesar de que confinamientos estrictos pueden complicar la situación.