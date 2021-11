La Libertad tiene previsto -para el 2022- el desarrollo de cuatro proyectos en activo, siendo el más próximo a concretarse la iniciativa privada -presentada por el Complejo Agroindustrial de La Libertad SAC en julio del 2020- para el desarrollo de un gran complejo alimentario que demandará la inversión de US$ 200 millones.

La obra -que se desarrollará sobre un terreno de 96.286 hectáreas de propiedad del Proyecto Especial Chavimochic- será otorgado en bueno pro en enero del 2022, adelantó a Gestión el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruíz Díaz.

“Tenemos en cartera cuatro proyectos en activo, que se desarrollarán el próximo año. El más próximo a concretarse es el gran complejo alimentario del que ya se lanzó la declaratoria de interés (por 90 días) y el 14 de enero del 2022 de deberá otorgar la buena pro a la empresa que presentó la iniciativa privada si es que no se presenta otro interesado. La idea con este proyecto es simular al MecaMadrid o Mercaolid de España. Estos son unos extensos mercados mayoristas de abastos”, refirió.

Con el gran complejo alimentario se aspira a potenciar al sector agroindustrial de la región norte, con la creación de una infraestructura que beneficie a todos los integrantes del proceso productivo, especialmente a los productores agrícolas, beneficiándolos en el posicionamiento de sus productos para la venta y minimizando la brecha existente hasta la transformación, empaquetado y comercialización.

Así como a los proveedores y grandes compañías distribuidoras de productos agroalimentarios, mejorando su posición en el mercado tanto a nivel nacional como internacional.

“Este megaproyecto será un gran mercado que ordenará la comercialización y distribución de alimentos en la macrorregión norte con altos estándares de calidad y bioseguridad”, dijo. Agregó que está se desarrollará en tres fases y en un plazo de 25 años. En la primera se tiene previsto la construcción de la infraestructura de abastecimientos de los servicios básicos, de prevención de riesgos y de vallado.

Beneficiará -igualmente- a más de 4,000 pequeños productores agrarios; generará más de 3,000 empleos (directos e indirectos) y permitirá el funcionamiento de más de 60 compañías (entre grandes y pequeñas).

“ Demandará la inversión de US$ 200′261,523.56 . De los cuales cerca de US$ 868 millones será para adquisición del terreno y US$ 199 millones como compromiso de inversión”, apuntó.

-Los otros proyectos-

Además del gran complejo alimentario, el Gore de La Libertad tiene previsto el desarrollo de otros tres proyectos en activos que también están relacionados al sector agroindustrial.

Se trata del Proyecto de Cultivo de Palta en Virú por US$ 2′000,000; el Proyecto Agroindustrial de Cultivo de Palto en Virú por US$ 1′800,000 y el Proyecto de Agroindustria de Arándanos en San Carlos Alto-Chao por US$ 20′000,000.

El primero es una iniciativa privada de Agualima SAC; el segundo de la Agroindustrial Virú S.A. y el tercero de Arato Perú S.A. Estas iniciativas se desarrollarán también sobre áreas del Proyecto Especial Chavimochic.

Fuente: Gore La LIbertad