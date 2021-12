Luego que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, indicara que la declaración del Estado de Emergencia en Chumbivilcas, Cusco, para frenar la protesta sería el último recursos que usaría el Ejecutivo para evitar la suspensión de operaciones de minera Las Bambas, el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, señaló que lo que se requiere es una solución integral para todo el corredor minero.

Si bien -dijo- todo el Gobierno está colaborando para que el diálogo entre la empresa minera y la población se dé -aunque MMG Las Bambas habría rechazado asistir- se tendría que ir más allá “porque hoy nada garantiza que después de Chumbivilcas salga Espinar o Cotabamba a protestar”.

En esa línea, explicó que no sería necesario continuar con las mesas de diálogo, sino, establecer una programación de reuniones con cada comunidad involucrada con la actividad minera para nuevamente, identificar las demandas que no han sido satisfechas por el Estado. “Los conflictos seguirá presentándose si no tomamos acciones integrales y en ese camino estamos apuntando en la PCM”, dijo.

Así, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha solicitado reunirse con los grandes proyectos que comenzarán ejecución y explotación en Perú el próximo año -entre ellos, Quellaveco- para que informen sobre la relación social actual con las comunidades, “para que lleguen en el mejor clima social”.

Herramientas de diálogo

En otro momento, Chávez mencionó que se está potenciando dos herramientas de integración que permita a las comunidades conocer de cerca el impacto de la inversión minera en sus localidades. Una de ellas, a través del programa de pasantías que ha permitido que 8,000 personas, entre líderes comunales, autoridades y actores de la población, se capaciten sobre la actividad minera.

Y, de la mano del Bando Interamericano de Desarrollo (BID) se propondrían cambios al programa Rimay (diálogo)para que este llegue al año a cinco comunidades en donde hay más conflictos sociales latentes. Mencionó que hoy solo se estaría llegando a una sola localidad al año.

Durante su exposición en el conversatorio Retos y Perspectivas de la minería organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), el viceministro hizo un mea culpa sobre la falta de gestión para que los recursos provenientes del canon y Foncomún realmente se ejecuten en las zonas de influencia.

Solo a octubre de este 2021, la minería habría transferido recursos por más de S/ 6,500 millones a las regiones, monto mayor en 58% respecto al 2020, y que al cierre del año alcanzaría una cifra récord. Además de haber generado 224,000 empleos directos y más de un millón de manera indirecta. En tanto, el sector invirtió a octubre de este año US$ 3,973 millones aunque la meta al cierre de diciembre es que las inversiones alcancen los US$ 5,000 millones.

Potencial minero

De acuerdo a cifras oficiales, Perú es el segundo mayor productor de cobre y plata a nivel global pese a que estos minerales solo se explotan en menos del 1,27% del territorio nacional.

Según detalló Chávez, la explotación minera ocupa solamente el 0,05% del territorio nacional mientras que la exploración está en el 0,22% del territorio. “Tenemos un amplio potencias geológico que debe ser desarrollado y aprovechado en los próximos años con el boom de las energías renovables”, mencionó.

La meta del gobierno es terminar su mandato con una exportación de 3,000 millones toneladas de cobre al año. Hoy es de solo 2,500 millones, en tanto, Chile supera los 5,000 millones.