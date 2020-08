La importación de laptops y tablets alcanzó en el mes de julio un total de US$ 246 millones 790,192, que significó un crecimiento de 5.7% respecto a similar periodo del 2019 ( US$ 233 millones 603,131), de acuerdo a datos de la Asociación de Exportadores (Adex).

La coordinadora de Inteligencia Comercial de Adex, Lizbeth Pumasunco, señaló a la Agencia Andina que es la primera vez que el rubro de tablets y laptos se ubica en el grupo de las 10 partidas más importadas.

“Esto es efecto de la demanda por el trabajo remoto”, sostuvo.

Estimó que para el segundo semestre se espera un mayor nivel de importación en comparación de la primera parte del año, ello debido a que en los meses de febrero, marzo, abril y mayo la importación fue negativa respecto al 2019.

Agregó que en junio la importación de laptops y tables se recuperó y registró una fuerte expansión de 49.3%, debido a la presión de una demanda impaciente, en un contexto en el que el trabajo remoto continúa para evitar mayores contagios por COVID-19.

“La demanda creció porque muchos estaban en casa y no tenían una laptop y cuando iban a comprar no había porque la importación estaba en negativo”, sostuvo.

China es el principal mercado de importación de los mencionados productos y a julio pasado se importó del gigante asiático US$ 237 millones 240,121, que representa el 96.1% del total adquirido en ese periodo.

Le siguen Vietnam (US$ 4.0 millones), Taiwan (US$ 1.8 millones), Estados Unidos ( US$ 1.2 millones), Hong Kong ( US$ 1.1 millones), México (US$ 0.4 millones) y Alemania ( US$ 0.36 millones).

Demanda temporal

El gremio exportadora estima que la importación de laptops y tablets alcanzaría a fin de año la suma de US$ 580 millones 685,006, lo que significaría un incrementó de 45.9% en comparación a lo importado en todo el 2019 (US$ 397 millones 895,817).

“En Adex esperamos una importación fuerte en el último trimestre del año ello porque, como siempre, la campaña de Navidad será el punto de venta más fuerte a nivel nacional”, estimó Pumasunco.

Sin embargo, proyectó que este año será un año pico para la importación de laptops y tables, toda vez que en los próximos años la demanda caerá al estar abastecida de productos nuevos.

“Tanto las laptops, tablets y mascarillas, que hoy están alcanzando cifras extraordinarias, presentan una demanda temporal por la pandemia la cual se desacelerará en los próximos años. Para las laptops y tablets pensamos que en el 2021 todavía se presentará una importación con cifras en azul”, sostuvo.