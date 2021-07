La volatilidad del tipo de cambio –presente desde abril del 2021– impulsado por la incertidumbre política, que aún persiste, también ha tenido un impacto en el precio de productos tales como las laptops, necesarios para el trabajo remoto y la educación en casa, y que el país importa.

Carlo Mario Dioses, co-fundador de Leasein, explicó a Gestión que en el mercado retail (consumo minorista) se registró un incremento en el valor del precio de las laptops por efecto del tipo de cambio.

El concreto al primer semestre del año –acotó– el precio de la laptops aumentaron entre 5% a 10% .

“Este incremento (en el precio de la laptops) se ha dado por el incremento del tipo de cambio, pero también por la mayor demanda ”, dijo.

La demanda de laptops –agregó– está registrando un crecimiento de 25% a 50% en relación al año pasado, debido principalmente a que todavía se mantiene la modalidad de trabajo remoto y educación en casa, lo que impulsa la compra de equipos.

“En general los precios de las laptops han tendido al alza en los últimos 17 meses debido a que comenzó -a inicios de la pandemia- un poco de desabastecimiento debido a que China es el principal proveedor de estos equipos y por ende su precio comenzó a crecer el 2020. El año pasado se registró hasta un 25% de aumento de precios. Este año el flujo ha mejorado, pero no se ha solucionado del todo ya que hay marcas que no han llegado a tener el flujo continuo que mostraron hasta el 2019″, detalló.

-Mercado de alquileres-

Una opción que viene ganando terreno, desde hace cinco años, –sobre todo entre las medianas y pequeñas empresas– ante la demanda de activos tecnológicos como laptops; equipos de ciberseguridad, entre otros, es el “leasing alternativo” que implica alquilar estos equipos a cambio de un arrendamiento por un plazo determinado.

Al termino del cual se tendrá la opción de comprar el bien, devolverlo o renovar el contrato.

Esta opción, ¿también sufrió los efectos de la volatilidad del dólar?

Al respecto, el ejecutivo detalló que el precio del alquiler de laptops se ha mantenido dado que está expresado en dólares, por lo tanto no hay efecto por la conversión de dólares a soles, que sí pasa en la venta minorista de estos equipos.

“El costo promedio (de alquiler mensual) de activos tecnológicos se ha mantenido y no ha sufrido variación. Se puede alquilar desde US$ 100 hasta US$ 100,000″, precisó.

-Qué pasará en los próximos seis meses-

Para Carlo Mario Dioses es posible que el precio de las laptops a nivel retail se mantenga y ya no registre incrementos.

“ En cuánto a precios no se espera mayor variación debido a que los mercados se acomodan con los stocks vigentes. No es que suba el dólar hoy y a la par suban los precios. No es así ya que hay stocks”.

“Además ya se está estabilizando el flujo normal de abastecimiento, que afectó el marcado el año pasado. La proyección es que los precios se mantengan estables en el segundo semestre. Un tipo de cambio más estable y un abastecimiento más fluido va a ser que los precios se mantengan constantes”, anotó.

Respecto a la demanda, el empresario proyectó que crezca en 25% hacia el segundo semestre debido a que las empresas ya estarían aplicando el otorgamiento de equipos a sus trabajadores en trabajo remoto, lo que impulsa la compra de equipos y de alquileres. Esta última podría crecer en 35%.

“El alquiler está creciendo más que la compra de laptops”, subrayó.

Nota:

Leasein, dedicada al alquiler de equipos tecnológicos, proyecta crecer en 65% en el segundo semestre del 2021, debido a que la incertidumbre política genera que las empresas no compren equipos (ante la inestabilidad de su futuro) por lo que prefieren alquilarlo.

