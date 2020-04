El Estado peruano se visto en la necesidad de incurrir en gastos y medidas de protección extraordinarias frente al inesperado Covid-19. El informe de Alianza Latinoamericana de Consultoras Económicas (LAECO) analiza la coyuntura.

Medidas económicas

Las medidas económicas tomadas por el gobierno pueden ser agrupadas en tres, las dirigidas al apoyo del sector salud (mientras dure la emergencia), al apoyo económico a las familias (dado que muchas han visto reducidos notablemente sus ingresos) y para reactivar la economía, indica el informe de LAECO.

Las medidas de reactivación económica, según el informe, se ha observado inconsistencias que han generado preocupación. En principio, hay que considerar que Perú cuenta con una reserva fiscal de alrededor de 14% del PBI y una deuda pública de apenas 27%, una de las más bajas de la región y del mundo emergente.

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un paquete de estímulo fiscal por 12% del PBI, lo cual incluía transferencias de fondos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a los bancos comerciales, vía operaciones de reporte, para la cesión de préstamos a empresas respaldado por el MEF.

Este paquete dio tranquilidad al sector privado al hacerse evidente el grado de compromiso de las autoridades económicas. Sin embargo, los detalles del programa de préstamos se publicaron el lunes 6 de abril y no parecen ir en la línea correcta puesto que las condiciones y los límites de montos no responden a la magnitud de la crisis que se está viviendo . Se espera que en los próximos días el MEF recalibre los parámetros.

En cuanto a las medidas de apoyo económico a las familias, el gobierno está brindando un bono por S/ 380 (US$ 112) cada 15 días a alrededor de 3.5 millones de hogares. Además, ha suspendido el pago de AFP durante el mes de abril, autorizó el retiro de hasta S/ 2,400 (US$ 706) de la CTS, aplazó la declaración de impuestos y del pago de servicios públicos, y va a subsidiar el 35% de la planilla de las empresas para trabajadores que ganen menos de S/ 1,500 (US$ 441).

Esta última medida tiene como objetivo tratar de evitar que las empresas despidan trabajadores. Sin embargo, con caídas importantes del producto para marzo como para abril, el número de empleados podría caer más de 15%.

Finalmente, con respecto al apoyo del sector salud, el Estado ha invertido importantes sumas de dinero para incrementar la capacidad de respuesta. Esto se refleja en la preparación de hospitales, compra de pruebas de covid-19 (alrededor de S/100 millones o US$ 29 millones), compra de insumos médicos, producción de respiradores artificiales, etc.

Cuarentena y casos de contagio

El domingo 15 de marzo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, decretó el estado de emergencia con aislamiento social obligatorio entre el 16 y el 30 de ese mes, el mismo que fue aplazado hasta el 26 de abril, tomando en consideración que la curva epidemiológica demoraría más de lo esperado en aplanarse. Además, se espera una reapertura lenta de las actividades económicas en las siguientes semanas.

Según el informe de LAECO, a pesar de que la respuesta del gobierno peruano fue relativamente rápida, las medidas no han sido del todo exitosas en algunas regiones del país, en particular las del norte y las del oriente. El número de casos ha crecido de forma acelerada (ver gráfico), por lo que, se ha endurecido el toque de queda en dichas zonas.