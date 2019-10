Durante su última campaña presidencial, Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, se vio obligado por ley a presentar una declaración de patrimonios e intereses. En aquel 2017, Piñera presento una declaración de más de 100 páginas.

Este documento presentado ante las autoridades electorales chilenas demostraba que Piñera alegaba tener un patrimonio de US$ 600 millones.

Sin embargo, el ranking Forbes 2018 ubicó a Sebastián Piñera en el quinto lugar de los millonarios chilenos y, según la publicación, tiene una fortuna que asciende a US$ 2,800 millones, es decir casi 5 veces lo que había declarado a las autoridades electorales de su país.

“Yo sé que me critican porque bogas o porque no bogas, a veces me critican porque el patrimonio es muy alto, ahora aparentemente me critican porque el patrimonio no es tan alto. Yo no sé cómo ya darle el gusto a los que no tienen buena voluntad”, había dicho Piñera en 2017.