Durante la CADE Electoral, la candidata a la presidencia de Juntos Por el Perú, Verónica Mendoza, afirmó que el Perú tiene recursos por S/ 75,000 millones en “bancos nacionales que pueden ser usados de manera responsable y con justicia”.

Sin embargo, el exministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva afirmó que estos recursos no son de libre disponibilidad, sino que forman parte del dinero total con el que cuenta el Estado para afrontar sus gastos.

Al cierre del 2020 los depósitos del sector público en el sistema financiero, ascendió a S/ 75,240 millones, que es 23% menor que lo que se tenía al finalizar el 2019. De este total, más de S/ 57,000 millones forman parte del tesoro público, que se encuentran principalmente en la Cuenta Única del Tesoro del Banco Central de Reserva (BCR).

Sin embargo, hay más de S/ 26,000 millones que no están disponibles. Oliva explicó que estos recursos tienen un fin específico, como el Fitel o el Fondo Consolidado de Reservas )FCR). Los S/ 30,000 millones restantes son los que se usan como gasto corriente, como el pago de planillas.

“En estos recursos está el dinero del canon, que no es de libre disponibilidad, es decir no se puede usar para comprar vacunas. Como este, todos los recursos que no son disponibles tienen una ley que los protege y no se puede gastar en cualquier cosa”, precisó.

Recursos de la recaudación

Oliva refirió que los más de S/ 30,000 millones que sí tendrían disponibilidad, se utilizan para cubrir los gastos corrientes todos los meses, como son el pago de las planillas y otros.

“Ese dinero se obtiene de la recaudación que hace la Sunat, va entrando y se va gastando. La recomendación internacional es que se tenga liquidez para un par de meses porque cualquier cosa puede ocurrir y hay dinero para cubrir los gastos”, explicó.

Asimismo, refirió que hasta el año pasado adicionalmente a estos recursos se tenía como una especie de “ahorro” al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), para ser usado en casos de emergencias.

Pero ante la emergencia sanitaria el Gobierno dispuso que se use casi el total de los más de US$ 5,500 millones que se tenían en el FEF. Todos esos recursos fueron a la cuenta del tesoro público. Actualmente este ahorro es de apenas US$ 1 millón.

“Si ese dinero no hubiese estado protegido para ser usado en casos de emergencias y sería de libre disponibilidad, ya se lo hubiesen gastado hace rato. Felizmente la tuvimos para el Fenómeno El Niño en su momento y después para la pandemia”, puntualizó.