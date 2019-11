Los corredores complementarios se han declarado en crisis económico financiera. El transporte informal y la baja fiscalización han incidido en su demanda de pasajeros reduciéndola de manera dramática, y así también sus ingresos semanales. Esto ha hecho que, a la actualidad, ni el corredor Rojo, Morado, Azul ni Amarillo alcancen su punto de equilibrio.

En total, son S/ 105 millones de déficit que no les permite alcanzar su equilibrio, pues estas concesiones han hecho inversiones que superan los US$ 100 millones para la compra de buses.

Pero ¿Cómo se les paga a los cuatro concesionarios? La Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) agrupa a 6 de 8 concesionarios, los cuales tienen 16 de 18 contratos. En este gremio el único en no estar incluido es el corredor Verde, el cual se encuentra suspendido.

Entonces, la recaudación de los pasajes de los cuatro corredores es transferida a un Fideicomiso, que es administrado por Protransporte. A través de este Fideicomiso, la Municipalidad hace pagos semanales a cada uno de los cuatro corredores a través de una fórmula establecida en el contrato de concesión.

“Esta fórmula está compuesta por el número de kilómetros recorridos y por el número de pasajeros transportados. En ambas tenemos valores licitados. Sin embargo, al aplicar la fórmula, falta dinero. La bolsa no alcanza para que se nos pague. Esto porque la cantidad de pasajeros no es la suficiente para alcanzar el equilibrio financiero”, explicó Rubén Horna, gerente general del consorcio de Transportes Arequipa (corredor Azul), a Gestión.pe.

El corredor Azul y sus S/ 4 millones en deuda

Corredor Azul. (Foto: Andina)

Solo en este año, el corredor Tacna - Garcilaso, o también conocido como corredor Azul, ya acumula S/ 4 millones de deuda. Esto porque, para alcanzar su punto de equilibrio, necesita transportar 130 mil pasajeros diarios. Sin embargo, solo transportan 100 mil, pues 30 mil se encuentran en manos de los colectivos y cousters informales.

"A la semana, nos deberían estar pagando S/830 mil soles (para alcanzar el equilibrio). Pero nos pagan S/ 640 mil porque los ingresos no alcanzan. Loss colectivos se llevan a los pasajeros que venimos transportando nosotros", explica Horna, del corredor Azul.

Así, mensualmente el corredor Azul recibe cerca de S/ 2.5 millones, cuando necesita S/ 3.3 millones para cubrir sus gastos operativos e inversiones."Entonces son cerca de S/ 800 mil que nos adeudan. Eso es lo que se va acumulando", señala Horna.

El corredor Azul cuenta con 134 servicios diarios, 550 empleados en planillas y con créditos con tres entidades financieras por US$ 20 millones que sirvieron para la adquisición de buses.

"Este incumplimiento en los pagos hace que lamentablemente tengamos deudas laborales y con los bancos.En el 2016, nosotros movilizabamos 114 mil pasajeros, ahora movilizamos 94 mil diarios: Movilizamos menos y ahora tenemos más buses que en el 2016", finaliza Horna, del corredor Azul.

El corredor Morado, la ruta de SJL

El nuevo servicio del Corredor Morado es para los usuarios que buscan desplazarse entre San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima. (Foto: GEC)

El corredor Morado tiene la ruta Cercado de Lima-San Juan de Lurigancho. Manuel Astorga, vicepresidente de ACTU y también parte de la gerencia del corredor Morado, señala que actualmente transportan 130 mil pasajeros. Sin embargo, solo alcanzaría su punto de equilibrio transportando al menos 200 mil pasajeros diarios.

"Neceistamos mover 1.5 millones de pasajeros semanales y al día de hoy estamos moviendo 850 mil. Hasta diciembre del 2018 estábamos movilizando 1.1 millones. Pero con el crecimiento de la informalidad este año y ante la baja fiscalización, hemos retrocedido en 200 mil pasajeros", explica Manuel Astorga, del corredor Morado.

A este corredor se le adeuda cerca de S/ 60 millones por falta de demanda. Su pago semanal debería alcanzar los S/ 1.9 millones para que la concesión sea sostenible. Sin embargo, los ingresos ascienden a S/ 850 mil cada semana.

“Entre combis y cousters tenemos cerca de 5 mil unidades, y autos colectivos son casi 10 mil. No puedo competir contra una empresa que no tiene buses propios, no tiene personal en planilla”, complementa Gerardo Hermoza, presidente de la junta de operadores del corredor Morado.

Esta concesión tiene 500 choferes en planilla y 100 trabajadores administrativos. Para alcanzar el equilibrio, este corredor debería subir su pasajes de S/ 1.50 a S/ 2.00. Sin embargo, los operadores consideran que esa no es la solución, sino es el retiro de la informalidad.

"El costo de operación del corredor es alto. Nosotros no hemos subido la tarifa, sino hemos cobrado menos tarifa de lo que cubren los operadores tradicionales", manifiesta Hermoza.

El corredor Rojo, cerca del equilibrio

La Municipalidad de Lima señaló que el servicio 204 funciona de lunes a domingo desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m.

El corredor Rojo, que transita por la avenida Javier Prado, fue el único más cerca de llegar al equilibrio económico. Ángel Mendoza, gerente general de ACTU y también miembro de esta concesión, explica que esta concesión estuvo cerca de alcanzar su punto de equilibrio transportando 270 mil pasajeros diarios en diciembre del 2018.

Sin embargo, ahora la demanda se redujo por el incremento de la informalidad y el movimiento diario de pasajeros se redujo a 220 mil pasajeros diarios.

"Desde 2014, que empezó el sistema de corredores complementarios, hasta diciembre 2018, el corredor rojo tenía acreencias por parte de la Municipalidad de Lima por poco más de S/ 15 millones. Sin embargo, en estos nueve meses las acreencias se han incrementado S/ 20 millones. Al día de hoy tenemos S/ 35 millones de acreencias solo en el corredor rojo", explica Mendoza.

Mendoza no solo reclama el retiro de los informales, sino también los corredores segregados, que permitirían mayores viajes de los buses, así como el mayor transporte de pasajeros, por lo tanto una mayor recaudación.

"No estamos en equilibrio económico financiero. Las pérdidas se registran desde el primer año por la informalidad y por las rutas que no se han retirado de Lima y Callao. Además, no se ha implementado los buses alimentadores por desidia de la autoridad de no haber hecho los estudios socio económicos", señala Mendoza.

Este corredor estima que debería subir su pasaje en S/ 0,30 céntimos para alcanzar su equilibrio.

Corredor Amarillo, aún a prueba

Los buses del Corredor Amarillo transitan por la Vía Expresa de Línea Amarilla. (Foto: Difusión)

Aunque el corredor Amarillo (Naranjal - Surco) sí está funcionando y se encuentra recaudando pasajes, su ruta se encuentra aún a prueba, con posibilidades de ser modificada en el corto plazo. Por tales motivos, Ángel Mendoza explica que no se planean aumentos de tarifa.

Sin embargo, tampoco hay equilibrio económico financiero pues solo transporta 35 mil pasajeros diarios de los 50 mil necesarios.

Así, con corredores complementarios en emergencia finaciera, la presidenta de ATU anunció hace unas semanas su intención de desaparecer las combis y cousters de la capital a través de más concesiones. De hecho, actualmente solo se han concesionado 18 de los 38 contratos planificados. ¿Valdrá la pena apurar el paso?