La competencia legal para renegociar los contratos la tiene Perupetro, no la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), señaló ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, respecto a la amenaza realizada por el premier Guido Bellido al consorcio Pluspetrol para expropiar la operación de Camisea si no renegociaban el contrato para dejar mayor utilidad al Estado peruano.

“La competencia legal de negociar o renegociar los contratos la tiene Perupetro. El ministro responsable y primer ministro debe reunirse con equipo técnico del Estado y darle la tarea, pero no es misión directa de PCM”, señaló en diálogo con RPP.

“La tarea en la ley orgánica de hidrocarburos de renegociar los contratos corresponde a Perupetro y hay que darle las instrucciones para que lo haga”, añadió.

Hoy, el primer ministro Guido Bellido envió un oficio a Pluspetrol para agendar una reunión en donde discutirían los alcances de la renegociación del contrato de la operación en Camisea.

Ayer, el premier amenazó a la compañía con expropiarla si no aceptaba los términos del Ejecutivo en la renegociación, que implicaban mayores utilidades para el Estado peruano.

“Renegociar ocurre todos los días en el mundo, pero uno no puede amenazar, no es la forma correcta. Más aún en un país que se ha ganado con mucho esfuerzo el respeto y la confianza de los inversionistas”, agregó Gamio.