En su primer día como presidente de Estados Unidos (20 de enero del 2021), Joe Biden firmó 17 decretos en la Oficina Oval, siendo los más destacados el regreso de EE.UU. al Acuerdo de París, evitar su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), detener la construcción del muro con México y una serie de medidas a favor de los inmigrantes.

En su discurso de toma de posesión como mandatario -que duró 25 minutos-, Biden hizo un llamado a la unidad y la esperanza; además del hecho de superar los desafíos en un contexto de pandemia del COVID-19.

“Empecemos a escucharnos unos a otros, a oírnos unos a otros, a vernos unos a otros, a respetarnos unos a otros. La política no tiene por qué ser un incendio voraz que destruye todo lo que encuentra en su camino”, fue una de sus frases.

Así, este mensaje de positivismo de la nueva administración de Estados Unidos hacia la comunidad refleja lo que podría suceder en las relaciones comerciales con nuestro país. Como se recuerda, Estados Unidos es uno de principales destinos de las exportaciones peruanas, en tanto ambos países tienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) el cual cumplirá 12 años de vigencia el 1 de febrero próximo.

La agenda pendiente

En cuanto a la agenda pendiente que tiene EE.UU. con Perú, se espera en primer lugar el retorno hacia un apoyo al multilateralismo, es decir, a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y por ende, a una nueva agenda ambiciosa para poder profundizar las relaciones comerciales, entre ellos con nuestro país, señala a Gestión.pe el Director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex), Edgar Vásquez.

De igual manera, dijo que existe una expectativa de que Estados Unidos pueda recomponer sus relaciones comerciales con los países que venían siendo afectadas por las medidas de protección que dejó su antecesor -Donald Trump- con Europa, China, entre otros; pues algunas de esas medidas llegaron a afectar a Perú como la salvaguarda al hierro y al acero, productos que se exporta.

También se espera -agrega Vásquez- que cualquier medida que pueda querer imponer el Gobierno de Estados Unidos se pueda hacer bajo las reglas de juego de los acuerdos comerciales.

Recordó que en la administración de Trump, Estados Unidos -el principal destino de arándanos peruanos- anunció que evaluará aplicar salvaguardas a su importación global.

“Se han realizado investigaciones para una posible salvaguarda a los arándanos, entre los cuales se ha incluido al Perú, por ejemplo. Con esta nueva administración esperemos que esta investigación no esté influenciada por aspectos políticos y más bien que se haga bajo una estricta evolución técnica, de tal manera que no terminen afectando a países que claramente no están introduciendo ninguna mala practica en el comercio internacional”, sostuvo.

De igual manera, indicó que aprovechando un año más de vigencia del TLC entre Perú y Estados Unidos, se podría recobrar dinamismo y plantear una nueva agenda para lograr el acceso de nuevos productos agrícolas a ese mercado, con el apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA).

Vásquez también señaló que pese a la pandemia del coronavirus, las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos no se vieron impactadas. En esa línea, precisó que entre enero y noviembre del 2020 las exportaciones hacia ese país sumaron US$ 5 mil 588 millones, un crecimiento de 9% frente a igual periodo del año 2019.

La agroindustria, el sector más importante por monto exportado (US$ 2 mil 114 millones), creció 10.4%, sustentado en el buen desempeño de los arándanos, uvas frescas, espárragos y paltas.

Exportaciones peruanas a EE.UU.

(Enero - Noviembre 2020) Sector económico Valor FOB (US$) Total tradicional 2,172,829,999 Agro tradicional 202,656,192 Pesca tradicional 21,057,184 Petróleo y gas natural 251,954,000 Minería tradicional 1,697,162,622 Total no tradicional 3,415,860,337 Agropecuario y agroindustria 2,114,333,766 Textil 40,740,390 Prendas de vestir 446,018,683 Pesca 209,095,351 Metal - mecánico 93,909,939 Químico 127,988,301 Siderúrgico y metalúrgico 132,018,186 Minería no metálica 176,483,279 Maderas 7,877,653 Varios 67,394,789 Total 5,588,690,336 Fuente: Adex

Elaboración: Gestión.pe

Laboral y ambiental

Por su parte, Carlos Posada, Director Ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), señaló que la relación comercial de Estados Unidos y Perú ha sido bastante positiva en los últimos diez años desde la vigencia del TLC, y durante ese periodo dicho país tuvo gobiernos republicanos y demócratas.

Según precisa, en el caso de los gobiernos republicanos -administración de Trump-, la orientación era hacia la industrialización en la cual se trabajaba con socios como Perú, que son complementarios a las cadenas productivas que Estados Unidos tiene dentro de su país.

Por su parte, en los gobiernos demócratas -que se dio con la administración de Barack Obama- la agenda estaba orientada hacia uno que se denominó “los nuevos temas del siglo 21″, que implicaba tomar en consideración una serie de nuevos aspectos relacionados al medio ambiente, género y protecciones laborales. Incluso, recordó que durante el gobierno de Obama se generaron algunas consultas respecto a la normativa laboral peruana.

“Esperemos que no se así con el Gobierno de Biden. La agenda medio ambiental y laboral eran temas que principalmente lo estaba viviendo el Congreso de Estados Unidos, se cuestionaban cierta normativa peruana. No digamos que estaba mal, pero hacían consultas, preguntas y algunos cuestionamientos hacia ciertos regímenes laborales y ambientales que el Perú tiene en estos momentos. Por ese lado visualizo que esos temas podrían volver a ser parte de la agenda de diálogo entre Perú y Estados”, dijo.

Con una nueva etapa en Estados Unidos, Posada señaló que el Gobierno actual de Perú, liderado por Francisco Sagasti, debería poner énfasis en solicitar la certificación norteamericana en origen. Con ello -explicó- en los puertos de embarque de Perú se haría un precontrol de los productos agrícolas, con lo cual cuando llegan a Estados Unidos prácticamente dicha mercadería ya no es revisada, solo pasan por un canal especial.

“Ya lo tiene Chile, Argentina y México. Se ahorra no solo tiempo, sino, que como se trata de productos perecibles, quedarse en Aduanas uno o dos días por control sanitario afecta mucho a este tipo de productos, pierde vida útil y por lo tanto precio”, sostuvo.

De igual manera, dijo que se podría reactivar una cláusula del TLC que permite la acumulación de origen con Colombia, es decir, que Perú pueda adquirir insumos de Colombia como hilados y telas para elaborar productos peruanos y con ello se pueda ingresar a Estados Unidos con la ventaja de no pagar arancel. “El propio TLC establecía que a los 5 años de vigencia se podría volver a negociar este beneficio. Ya el TLC tiene 10 años y (sería una alternativa) considerando que uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido el sector textil”, agregó.

Tanto Vásquez como Posada coincidieron en que la reactivación económica de Estados Unidos -que tendría un crecimiento de 3.5% en el 2021 según el Banco Mundial- beneficiará también a la recuperación de la economía peruana.

