Keurig comprará Dr Pepper en un acuerdo de US$ 18,700 millones

El esfuerzo audaz de JAB Holding Co. para construir un imperio de alimentos y bebidas, que ya incluye a Krispy Kreme Doughnuts y Caribou Coffee, ha dado in giro sorpresivo hacia las gaseosas.

La empresa Keurig Green Mountain Inc. de la firma de inversión, conocida por sus cafeteras de servicio individual, acordó el lunes tomar el control de Dr Pepper Snapple Group Inc. El acuerdo pagará US$ 18,700 millones en efectivo a los accionistas y ensamblará una red masiva de distribución de bebidas en Estados Unidos, dando a las empresas de JAB un mayor control sobre cómo los estadounidenses comen y beben.

Los accionistas de Dr Pepper Snapple obtendrán US$ 103.75 por acción en un dividendo en efectivo especial y retendrán 13% del negocio combinado, dijo la firma. El dividendo está cerca de 9 por ciento por encima del cierre del viernes de las acciones de Dr Pepper Snapple, con sede en Plano, Texas. Los inversionistas de Keurig Green Mountain poseerán 87 por ciento de la nueva entidad.

El acuerdo pone a JAB en competencia con compañías como Coca-Cola Co. y PepsiCo Inc., trayendo una cartera de marcas que incluye refresco de limón 7Up, cerveza de raíz A&W y jugo de manzana Mott. Keurig Dr Pepper, como se conocerá la nueva compañía, tendrá ingresos pro forma en 2017 de alrededor de US$ 11,000 millones.

La combinación de las dos entidades permitirá a la nueva compañía sacar provecho de las tendencias de consumo que hacen que los consumidores se alejen de las colas, que alguna vez fueron dominantes, dijo el analista de Bloomberg Intelligence, Ken Shea. Aunque Dr Pepper tiene sus raíces en las bebidas no alcohólicas tradicionales, ha agregado bebidas de rápido crecimiento como Bai Brands.

"Es un acuerdo que tiene mucho sentido estratégico", dijo. "Una vez que funcione y puedan cumplir algunas de las cosas audaces de las que están hablando aquí, este será un punto de referencia realmente importante que los inversionistas utilizarán para comparar a Coca-Cola y Pepsi".

JAB, que está respaldado por la multimillonaria familia Reimann, ha estado haciendo apuestas cada vez más audaces en las empresas de alimentos y bebidas. Al mismo tiempo, se ha alejado de los holdings de moda como Jimmy Choo.