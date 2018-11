“Ahora sin Keiko, el Gobierno ya no tiene excusas para no hacer reformas económicas”

Luis Hidalgo Suárez

lhidalgos@diariogestion.com.pe



¿Cuál es la situación de la economía en la coyuntura actual? Tras alcanzar un crecimiento de 5.4% en el segundo trimestre, en el tercero hay una desaceleración…

Los indicadores de alto crecimiento del consumo privado del segundo trimestre de este año (4.5%) estuvieron asociados al Mundial de Fútbol, pero ese no es un indicador confiable porque muchos se endeudaron para comprar y cuando tengan que pagar esos préstamos, el efecto sobre el consumo será el contrario.

En realidad, la economía no está creciendo rápido, pero tampoco es para llorar; ya se ve recuperación de algunos indicadores como el consumo de bienes duraderos, del empleo (formal).

¿Cuáles son los motores?

No se ve nada que esté jalando la tasa de crecimiento del PBI hacia abajo, pero tampoco se ve que la esté empujando a un alza de 5%. El BCR dice que el crecimiento está en 3.7%, pero que hay una brecha del producto (la diferencia entre el crecimiento potencial del PBI y el crecimiento observado) este y el próximo año, por lo que la economía puede crecer un poco más que ahora, a una tasa de 4%.

Entonces, ¿por qué en las encuestas la percepción es que la economía no va tan bien?

Lo que está afectando es la confrontación política que tenemos, pero la confianza empresarial está en positivo (tramo optimista, según las encuestas del BCR).

Lo que veo desde hace tiempo es que la gente que tiene capital y planeamiento estratégico en serio, hace lo que puede, no es que estén preocupados ni nada. Y si ahora (por la situación judicial de la lideresa de Fuerza Popular) desaparece la incertidumbre de que el fujimorismo pudiera vacar al presidente Vizcarra, debería ayudar a que el crecimiento siga recuperándose.

En esa línea, ¿qué sectores pueden repuntar?

Ese es el tema, no hay factores económicos para que no siga creciendo la minería (los precios están atractivos), pero quién para a los que impiden las inversiones. También deberían seguir creciendo la agroindustria y el sector textil, porque la demanda externa viene bien.

Por tanto, ¿el ruido político ya no debería afectar las decisiones económicas?

El ruido político está disminuyendo, pero su impacto se veía en la confianza de consumidor (que ha caído). Además, representantes de los bancos de inversión, hasta hace poco preguntaban más por lo que ocurría en el campo político, ahora eso debe terminar. El problema de la economía es más de mediano plazo.

¿Cuáles son esos factores de mediano plazo?

La productividad (de todos los factores) venía creciendo hasta el 2009 de manera sostenida y explicaba la mitad del crecimiento del PBI. Desde entonces se han hecho algunas cosas, pero no ha habido las grandes reformas económicas que mejoren la productividad.

¿El Gobierno actual lo tiene claro?

El MEF lo tiene claro y el BCR también, que ha publicado una serie de reformas que se deberían hacer, pero no se están haciendo, como la laboral, la de pensiones, la de innovación, la de infraestructura y la de educación técnica. El Gobierno está con la cabeza en otro lado.

¿Qué tendría que pasar para que el Gobierno emprenda esas reformas?

El Gobierno ya no tiene excusas para no hacer las reformas económicas pendientes. Se tenía un Congreso totalmente hostil, interesado en bajarse al presidente (Vizcarra) y eso ya no es así. No sabemos en qué termine el proceso que se le sigue a Keiko Fujimori, pero ya no tiene el poder de antes. Entonces, la pregunta es dónde están las reformas.

El presidente Vizcarra no puede contentarse con esas cuatro reformas que impulsó en el Congreso; hay mil cosas por hacer.

¿Tiene esperanza de que se retomen las reformas económicas pendientes?

No. No creo que eso ocurra. No se ven coordinaciones con otras autoridades para grandes cambios o emprendimientos.

Entonces, ¿la economía va a seguir creciendo igual que ahora?

Sí, va a seguir creciendo al 4%. Sin la preocupación de lo que venía haciendo Fuerza Popular. Se va a tener un verano mejor que el año pasado y no tan malo como el de este año. El 2019 será un año de mayor felicidad (en lo económico).

Pero otra novedad del verano 2019 va a ser Antauro Humala, ahora que ya no va a estar Keiko todos van a hablar de que viene Antauro, de que va ganar las próximas elecciones. El cuento de Antauro va a ser el cuco del verano.

¿Por qué son necesarios los cucos?

Para no hacer nada. Le preguntas a un tío de plata cuánto tiene en el extranjero y te dice una cantidad importante; le dices por qué no la trae y la invierte acá, y te dice: no, sobrino, esas son cosas riesgosas.

En conclusión, ¿cómo vislumbra el 2019?

En el 2019 la economía va a crecer más rápido, vamos a estar mejor, pero este es realmente el momento de hacer las cosas que faltan: las reformas pendientes, porque ahora, sin Keiko, el Gobierno (de Vizcarra) tiene la oportunidad de negociar con el Congreso, con lo mejor de Fuerza Popular. Este es el momento de Vizcarra, de negociar alianzas y buscarse 10 o 20 medidas (reformas) grandes y enviarlas al Congreso, con eso pasa a la historia.