El primer equipo de Alianza Lima descendió a la Liga 2 por el resultado obtenido en terreno de juego. Sin embargo, aún se aferra quedarse en la Liga 1 y eso genera incertidumbre en las decisiones que tomará el club para el 2021. Si a ello se suma que la pandemia golpeó sus ingresos, la situación económica e institucional de los íntimos es compleja. Su administradora, Katia Bohorquez, da detalles de este escenario adverso.

¿Cuánto es en total lo que se tiene menos de ingresos?

Por lo menos S/ 8 millones. Lo principal es la taquilla y la negociación con sponsors. Los resultados de cómo acabaríamos el año, no son por el tema deportivo que no se cumplió ningún objetivo, sino por la pandemia.

¿En qué consistió la negociación con sponsors?

Negociamos con algunos para que no se vayan, porque también se enfrentaron a cuestiones extremas de cerrar sus tiendas y se renegoció con algunos de ellos.

¿Con cuántos sponsors se renegoció?

De los siete que tiene el uniforme, se renegoció con tres y en total se redujeron los ingresos en más de S/ 2 millones.

¿Los resultados deportivos no tienen impacto en las finanzas?

Solo por el tema de la Sudamericana, que estaba proyectado, que es medio millón de dólares menos.

¿Los S/ 8 millones cuánto representan del total proyectado?

Es un 15% de los S/ 50 millones que esperábamos tener este año.

¿Esto impacta en el presupuesto del 2021 en que es probable que el primer equipo juegue en la Liga 2?

Estamos ante una situación complicada. No podemos cerrar cuál va a ser el comando técnico o los jugadores que estarán. Estamos a la espera de la decisión de la Federación peruana de Fútbol sobre nuestro reclamo pero tenemos un límite para comenzar a tomar decisiones.

¿Qué pasará con el contrato con la televisión si Alianza juega la Liga 2?

El contrato tiene un reajuste. Sin embargo, en plena pandemia pagaron el 100% del contrato.

¿El resto de sponsors podría renegociar contrato?

Podrían, pero la mayoría nos está dando su respaldo y continúan con las mismas condiciones. Solo uno importante está por definir.

¿Cuántos contratos vencen este año?

El de Banco Pichincha vence el 2021, Dorado Bet el 2022, Nike el 2024, DFSK el 2021 y AOC el 2021. Solo Assist Card vence este año, pero ya tenemos en proyecto dos interesados en entrar al club con los estamos por cerrar, pese a esta situación.

¿Aunque se juegue en la Liga 2?

Es que no les impacta en su proyecto por aliarse a la marca Alianza Lima. Esto demuestra que nuestra marca es muy potente, gracias a los hinchas que están presentes en todo momento.

Entonces así sea en la Liga 1 o a Liga 2, los ingresos van a ser menores…

Sí, definitivamente y los gastos van a estar alineados a estos menores ingresos.

Deuda concursal

Una de las criticas de los acreedores laborales es que no se ha priorizado el pago de la deuda concursal ¿Cómo va este tema?

No considero que no se haya priorizado. Estaba presupuestado hacerlo y no se hubiese dejado de pagar si no se producía la pandemia. Al tener S/ 8 millones menos de ingresos, se volvió inviable. No es que no se quiera pagar, hemos tenido que ajustar a esta nueva realidad.

Alianza Lima solicitó la suspensión del pago de cuotas de la deuda este año ¿Se aceptó?

No. En las dos juntas que hubo en agosto y en noviembre, ha quedado en stand by cualquier decisión, no se ha formalizado.

¿Esas cuotas se pagaron?

Pagamos las cuotas de febrero y de mayo. No se pagaron las de agosto y noviembre, porque la propuesta que hacía el club de un nuevo cronograma a partir de noviembre, no ha sido aprobada.

¿A cuánto asciende este monto que no se pagó?

A S/ 1.4 millones.

¿Y con este panorama Alianza Lima podrá cumplir con el pago de las cuotas en 2021?

Si antes necesitábamos una revisión, porque no solo es la pandemia sino que también hay deuda nueva concursal, ahora vamos reiterar un reajuste en el 2021. Pero no está contemplado que sea cero. Tenemos que destinar un presupuesto al pago de la deuda porque es la razón de ser de proceso concursal.

¿El planteamiento es reducir las cuotas?

Sí, pero el plan de reestructuración permite prepagos.

Reajustes

¿Por qué no se ajustaron gastos en la pandemia si las planillas son muy caras?

Teníamos un proyecto importante como el de menores que era de dos años y le dimos impulso. Pero cuando vimos que la situación era complicada porque ya no resistía más, vinieron otro tipo de desconciertos y nos enfocamos en el primer equipo. Así estemos en la Liga 2 vamos a seguir este proyecto. La decisión pudo ser antes, sí. Ya estaba identificado. Pero se quiso salvar el proyecto.

Hay muchas versiones que dicen que el Fondo Blanquiazul tuvo injerencia en la administración del club ¿eso pasó?

Tengo claro el artículo 3.14 de la ley del sistema concursal (que prohíbe la injerencia de os acreedores en la administración). Ya han escuchado las declaraciones Victor Hugo Marulanda y Gustavo Zeballos, donde queda claro algunas cosas. Pero de mi parte, todas las contrataciones venían con el aval de Víctor Hugo Marulanda el director deportivo y esa es la única opinión que para mí era importante. Yo no he tomado ninguna decisión sin que cuente con el aval del área respectiva, del responsable directo. Siempre he mantenido mi independencia.

¿El Fondo Blanquiazul se metió en su trabajo?

Ha habido pedidos, pero siempre he evaluado considerando primero al club. Siempre he mantenido mis principios. Lo que yo asumo de esto es que he confiado en las decisiones deportivas donde sí podrían haber tenido injerencia como ya lo han declarado los responsables.

¿Tiene planeado renunciar?

Si en la reestructuración que se está haciendo lo mejor es que me aleje, no tengo ningún problema. No renuncio ahora porque no puedo dejar al club sin tener quien firme. Yo soy la única persona que tiene poderes en Registros Públicos, pero no como administradora concursal, sino como gerente de administración y finanzas que me otorgó Christian Bustos.

¿Quién tiene los poderes inscritos?

Renzo Ratto

¿Y por qué no se hizo el cambio?

Porque la junta de acreedores me encarga la administración y para inscribir los poderes se genera un acta de la junta donde está la renuncia y el nombramiento. Esa acta va a Indecopi para certificarla y así se eleva a Registros Públicos. El acta ha sido observada dos veces, hemos insistido, pero hasta el momento no tengo los poderes de administradora concursal.

¿Quién es responsable de corregir las observaciones?

Es responsabilidad del presidente de la Junta de Acreedores. Sin poderes inscritos, no puedo otorgar poder a nadie. Si me voy del club no hay quien firme ni gire los cheques. Tendrían que ir a pedirle a Renzo Ratto que firme.

¿En qué consiste la reestructuración?

Si nos vamos a segunda tenemos que achicar la estructura del club, va a tener que salir gente y ya estamos ejecutando.