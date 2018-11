Julio Velarde: "A Vizcarra no se le podía exigir un plan de Gobierno"

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, indicó que “no se le podía exigir un plan de Gobierno” al presidente Martín Vizcarra, ya que asumió este cargo de manera repentina.

“De Vizcarra no se podía esperar nada de él porque no estaba preparado para ser presidente. No esperaba ser presidente y al no esperar ser presidente tampoco podía prepararse anticipadamente. Entonces, no se le podía exigir realmente que tuviera un plan de gobierno porque bajó del avión y asumió la presidencia inmediatamente”, señaló Velarde durante su participación en un foro organizado por la Confiep.

Julio Velarde, no obstante, destacó que el Gobierno de Vizcarra cuenta con un plan de competitividad y con un plan de infraestructura, que busca impulsar el crecimiento del país a mediano y largo plazo.

"Si hubiera habido un plan de infraestructura en el gobierno anterior o incluso con la IIRSA (carretera interoceánica), no hubiera habido este desperdicio de recursos", agregó.

PPK

El presidente del BCR también reveló que conversó con el ex mandatatio Pedro Pablo Kuczynski antes de asumir el cargo y le dijo que pensaba en invertir en infraestructura, impulsar la demanda del país.

“Después no sé qué pasó, no sé si por la gente que escogió, no me refiero a ustedes (en referencia al público asistente entre los que estaba Mercedes Aráoz). Los problemas con las empresas constructoras, la oposición; no lo sé, pero algo falló que no ayudó a concretar o hacer nada”, mencionó.