El Banco Central de Reserva (BCR) presentó ayer su reporte de inflación de diciembre, donde revisó sus proyecciones macroeconómicas.

Así, el 2019 cerraría con un crecimiento de 2.3%, mientras que la previsión para el 2020 y 2021 es registrar un crecimiento similar de 3.8%.

¿Es imposible que el PBI vuelva a crecer a tasas superiores a 5% en los próximos años?

Para Julio Velarde, presidente del BCR, no es imposible volver a crecer a ese ritmo.

“Sí es posible. Hay países con un ingreso similar al Perú que han estado creciendo 5%. Pero vamos a ver qué reformas estructurales tendrían que hacerse”, respondió Velarde en conferencia de prensa.

“5% no creo que sea una meta inalcanzable. Si me dicen 8% -a no ser que haya un descubrimiento excepcional de un campo petrolero- sí sería muy difícil; pero 5% sí creo que es alcanzable”, remarcó.

Teniendo en cuenta las proyecciones del BCR para el 2020 y 2021, volver a crecer a tasas por encima de 5% no se dará en el corto plazo.

Más aún si este año el BCR tuvo que ir rebajando su estimado de crecimiento del PBI para el 2019, previsto a inicios de año en 4% y finalmente cerrará en 2.3%.

“Nos preocupa que el crecimiento de los últimos años haya sido tan bajo, mucho menos que antes. Hay países que crecían tanto como Perú que casi han mantenido su crecimiento. Por ejemplo, República Dominicana en los útimos cuatro años creció sobre 6% y ahora será 4.8%. Mientras que nosotros tendremos un crecimiento bastante menor; algo ha fallado”, sostuvo Velarde.

PBI potencial

El presidente del BCR indicó que actualmente el crecimiento potencial del PBI es de 3.5%, cuando en años previos era de 6% en promedio.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que trabaja en medidas para que el crecimiento potencial del PBI crezca a 5%.

Al respecto, Velarde indicó que para el próximo año no se espera que el crecimiento potencial del PBI suba a 5%. “Tal vez el 2021 o 2022”, anotó.