Julio Velarde: Hay mucha resistencia de algunos ministros a recibir empresarios

El presidente del BCR, Julio Velarde, cuestionó que desde el Estado se generen normas sin analizar el impacto que tendrán sobre las empresas y el mercado.

“Lo que creo que falta mucho es conversar más con el sector privado”, afirmó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, al referirse a la forma en que se genera la regulación desde el Estado peruano, que en muchos casos afecta al mercado.

“Me da la impresión de que hay mucha resistencia de algunos ministros de estar recibiendo a empresarios y se hacen las normas, muchas veces, sin estar viendo cómo podría afectar a las empresas privadas y qué consecuencia tienen sobre el mercado”, refirió Velarde en el foro ¿Qué necesitamos para recuperar la competitividad y elevar los niveles de crecimiento y desarrollo del país?, organizado por la Confiep.

En ese sentido, explicó que no hay país que haya crecido sin escuchar al sector privado, lo que no significa que el Estado haga caso a sus pedidos, pero sí que tenga la disposición de conversar.

Normas con nombre propio

Julio Velarde también afirmó que en el Perú se hace regulación que favorecen a empresas particulares. Puso el caso de las normas técnicas, pues dijo que actualmente uno de los directores estuvo cerca de 10 años en la Comisión de Normas Técnicas de Indecopi.

“Casi 70% de esas normas se hacen con nombre propio. Por ejemplo, cómo sacar la competencia poniendo un balón de gas de tal proporción para que no lo tenga el otro, etc. Creo que podría poner mil ejemplos”, precisó.

También se refirió a entidades como Digesa y Digemid, a los que responsabilizó de impedir que el Perú tenga muchos productos, ya que no se les da la autorización correspondiente.

“Si ustedes tratan de traer una cosa que no tiene importancia médica, como un aparato que le mide los pasos cardiacos por Amazon, es imposible porque no tiene autorización. Ustedes son responsables, ustedes son adultos. ¿Qué se cree el Gobierno para impedir traer una pulsera que le mide la presión? No le corresponde, en todo caso debería decir, tal cosa está prohibida o no se puede traer porque hace daño”, dijo.