El cobre es uno de los minerales más importantes para la economía peruana, pues el país es el segundo productor mundial de este mineral. A diferencia de hace algunos meses, en que la expectativa era que que su precio se eleve, ahora las apuestas van a que se reduzca.

“Antes la gente estaba apostando que el cobre subía y como comprar bonos del tesoro o acciones, estaban comprando cobre. En los últimos meses, el mercado está apostando a que el cobre baja. han estado vendiendo el cobre apostando a la baja”, afirmó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

El titular del BCR explicó que esta apuesta se da en contratos comerciales y que están trayendo como consecuencia que el precio del cobre esté por debajo, incluso, del que realmente debería estar.

Según las proyecciones de la entidad monetaria, este año el precio del cobre sé situará en US$ 271 por libra, que es menor a los US$ 296 registrados el año pasado. Para el 2020 la expectativa es que se dé una nueva reducción y el precio promedio del año sea de US$ 262 por libra.

A pesar de esta situación, Velarde aseguró que no es “tan pesimista” respecto del precio del cobre, al igual que la mayoría de gente que sigue este mercado. Puso como ejemplo a Angloamerican, que al invertir en la construcción de Quellaveco, apuesta a que la tendencia a la baja no va a continuar indefinidamente, sino que espera recuperar su inversión.

“La razón por la que están apostando al alza son los carros eléctricos que tienen entre tres y cuatro veces más cobre que un auto convencional. Hay muchos países, inclusive China, que han planteado que en 10,12 o 15 años que los carros que se vendan tienen que ser eléctricos”, precisó.

Es por ello, que consideró que la demanda de cobre en un futuro, que quizás no sea el más cercano, pero sí a mediano plazo, va a subir lo cual será importante para las cuentas fiscales del Perú.