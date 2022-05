Julio Favre Arnillas, presidente de la Asociación Peruana de Avicultura conversó con Gestión sobre las expectativas que se tiene tras las medidas de reducción en el IGV.

¿Cómo ha evolucionado el consumo de pollo en el país?

Si lo medimos por el monto semanal que se gasta en pollo, este se mantiene, pero el volumen consumido ha disminuido un poco. Eso refleja el incremento en el precio de este producto.

En el caso de la oferta, ¿cómo se ha comportado?

La oferta de pollo viene disminuyendo porque los avicultores, frente a los precios altos de los insumos, nos vamos descapitalizando... porque no podemos trasladar todos esos mayores costos al precio final.

¿En cuánto ha disminuido la oferta?

Antes de la pandemia, la oferta de pollo crecía a un ritmo de 6.5% a 7.5% anual, pero en la pandemia el crecimiento bajó a 3%. El año pasado creció 4% y este año, con los impactos de los altos costos y de la crisis política, seguramente va a crecer por debajo de 3%.

¿Cuál es la estructura de costos de la industria avícola?

En la estructura de costos de la producción de pollo, entre un 60% y 65% se explica por el precio del maíz amarillo y de la torta de soya, que han subido fuerte (ver tabla) y el resto son otros insumos, servicios, entre otros. La mano de obra representa entre un 8% y 10%, que se había mantenido estable, pero ahora con el aumento del salario mínimo va a subir.

¿Cómo está la rentabilidad de las empresas avícolas?

En lo que va del año, a marzo, la rentabilidad promedio del sector avícola es negativa. En el 2021, tras un primer semestre muy malo se fue recuperando, pero la rentabilidad anual fue muy baja y ahora es negativa.

Precio

La pregunta que se hacen las familias es ¿por qué sube el precio del pollo?

El precio sube o baja por oferta y demanda. Mientras se van descapitalizando los avicultores (por los altos costos de insumos) hay menos oferta, en tanto que la demanda se mantiene, por lo que los precios suben. Luego cuando la situación de alza de costos se revierta, la oferta aumentará y el precio del pollo tenderá a caer.

¿Exonerar el IGV a algunos alimentos básicos para bajar sus precios dará resultado?

La exoneración del IGV no tendrá ningún efecto en el precio del pollo al consumidor porque dentro de la norma (la que permite incluir los insumos) no está el pollo fresco que es el que se vende en los mercados de abastos, y en los otros productos tampoco, ya que si no se le quita el IGV a toda la cadena de suministro el productor no podrá trasladar el crédito fiscal por el IGV que paga por sus insumos.

En realidad, esta medida no bajará los precios de los alimentos, es un “engaña muchachos” y una táctica para echarle la culpa a los empresarios de que no se hayan reducido los precios.

Precio de insumos. (Fuente: APA)

En la norma de exoneración del IGV sí está la carne de pollo...

Está exonerado el pollo procesado, que es menos del 10% de la venta nacional, pero ese pollo va exclusivamente a pollerías y autoservicios y no a la población vulnerable que se supone es el objetivo de la norma.

Creo que han quitado a la carne de pollo fresco de la norma cuando se han dado cuenta del gran impacto que iba a tener en la caja fiscal. Esta medida no tiene ningún sentido, además el MEF y el Congreso en ningún momento llamaron a empresarios avícolas para revisar la norma y ver si técnicamente era factible.

¿Qué alternativas hay para paliar el alza del precio del pollo?

Tocar los precios es complicado, estos se forman por oferta y demanda. Lo que debió hacer el Gobierno es entregar subsidios o transferencias bien focalizadas y bien ejecutadas para que no terminen usándose políticamente. Por ejemplo, a través de los comedores populares, el vaso de leche, etcétera.

¿El precio del pollo seguirá al alza y la oferta a la baja?

Espero que los precios del pollo no tiendan al alza, ya que los precios de los commodities ya habrían tocado techo y deben empezar a estabilizarse; y, si no hay más sobresaltos políticos en el país, conflictos, cierres de carreteras, etcétera, esperamos que los precios vayan bajando porque en nuestro sector hay competencia sana. Eso es lo que necesitamos, que el gobierno nos deje competir sanamente y que no se meta con los mercados.

¿Cómo están las inversiones?

Inversiones nuevas prácticamente no hay, lo que se ha hecho son inversiones en mantenimiento y muy poco para expandirse, sobre todo en el último año y medio. Como están las cosas en lo político, veo difícil que algún empresario quiera invertir más.