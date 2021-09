La pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque las importaciones de juguetes y otros productos en Mesa Redonda para esta campaña navideña.

Las importaciones, conocido como la variable “M”, y los elementos asociados a ello, como el costo del transporte y los precios de los bienes, han jugado un rol importante en el comportamiento de lo que será la campaña navideña, que generó la caída de hasta 50%, o la mitad.

Roberto Díaz, presidente de Asociación de Importadores Medianos del Perú (Aimpe) comentó a gestion.pe, que en el caso del transportes, el precio del flete naviero aumentó hasta un 460% en lo que va del año.

Lo que antes costaba un aproximado de US$ 2,500 en temas de importación para los comerciantes de Mesa Redonda, hoy su precio ascendió a US$ 14,000 en una ruta desde Shanghái (China) hasta el puerto del Callao. Esta alza del precio se ha ido incrementando en lo que va del año, si se recuerda que hasta hace un mes era de US$ 11,500.

Según Díaz, China tendría complicaciones en su puerto ante casos por variante Delta, principal factor ante el aumento del precio para las empresas navieras.

Tipo de cambio en los juguetes

Otro elemento clave en el factor “M”, es el precio del dólar o tipo de cambio, cuyo valor sobre pasa los S/4, generando que muchos de los comerciantes cancelen los pedidos o no se animen a realizar alguno.

“La mercancía solía ser pedida desde julio o agosto para empezar a ser vendida al comprador mayorista en setiembre y en octubre iniciaba generalmente la venta a los minoristas. Recién está llegando la mayoría de importaciones e incluso se extenderá hasta octubre, se ha retrasado la campaña”, refirió.

Trámites en manos de Digesa

Las dificultades no terminan al llegar a suelo peruano, puesto que Digesa a aumentando su control sobre todo en los juguetes, principal atractivo en Navidad. Los trámites por parte de esta entidad están durando entre 45 a 50 días hábiles, cuando antes era de 15 días.

Acá surgen otros dos elementos más en la importación (M), los trámites ante el regulados y el costo de almacenaje.

Debido a los trámites ante Digesa, los comerciantes tienen un sobrecosto en almacenaje de mercancía en el puerto del Callao, gastando US$ 50 por día hasta que se finalicen los procesos administrativos.

“Estamos tratando de no elevar demasiado los precios, pero nuestros márgenes de utilidad han bajado. Antes se ganaba 8%, ahora se ha reducido entre 1% y 2%, dependiendo de diferentes casos. Además, tenemos que pagar impuesto adelantado en las importaciones y más gastos administrativos”, expresó.

Juguetes en juego: con alza de precios

Por otro lado, Roberto Díaz prevé que los productos con mayor demanda para este año serán los juegos de azar, didácticos y consolas de videojuegos, puesto que se han mantenido con un gran interés por los clientes en lo que va del año.

Asimismo, se sumarán novedades como el llamado “Dron Balon Boomerang”, un dron de juguete en forma de pelota y que funciona hasta en 30 minutos de vuelo.

Díaz adelantó que los precios de estos juguetes tendrían un aumento en su precio ante las complicaciones mencionadas anteriormente, precisando que en el último mes ya se ha realizado un aumentó del 5% en los productos.

“Si antes la gente podía comprar un juguete a S/20 soles, va tener que pagar S/30 o S/40″, finalizó.

Más apoyo

Díaz comentó que desde el mes de julio vienen solicitando el apoyo por parte de la Municipalidad de Lima para implementar mejoras en el ingreso a Mesa Redonda ante la preocupación por el COVID-19. Resaltando que el comercio ambulatorio de la zona perjudica a los comerciantes formales, puesto que no cumplen las normas sanitarias e impiden la correcta descarga de mercancía.

Sin embargo, refirió que hasta el momento no han recibido respuesta alguna por parte del alcalde Jorge Muñoz para llevar a cabo una mesa de técnica de trabajo y definir soluciones en conjunto.

A pesar de estos factores y sus complicaciones, los comerciantes de Mesa Redonda están todavía a la expectativa de obtener buenos resultados en esta campaña navideña y las que quedan en el resto del año.