Juana Mollo: “Es importante tener un equilibrio familiar y laboral”

Muchas veces, la participación de las mujeres en los puestos más altos de una empresa se ve limitada por los roles asignados en su familia. No obstante, este factor no fue un obstáculo para que algunas ejecutivas peruanas puedan alcanzar la cima. Para Juana Mollo, socia de PwC, el cuidado de los hijos y las tareas del hogar deben ser compartidos entre los miembros de la familia.

La lucha por la equidad de género dentro de las empresas es un tema que empieza a tomar fuerza en el debate público. Gestión y Centrum PUCP organizaron una mesa redonda para abordar esta problemática desde el punto de vista de las ejecutivas peruanas.

Yo tuve la suerte de trabajar y de compartir roles con mi esposo e, incluso, contar con la ayuda de nuestros padres. Es importante tener un equilibrio familiar, puesto que también te ayudará en el ámbito profesional.

Hace 15 o 20 años, las mujeres no viajaban porque se tenían que quedar en casa cuidando al hijo pequeño, pero, en mi caso, mi esposo me incentivaba a aceptar esos retos. Entre mi madre, mi suegra y mi esposo me ayudaban a cuidar de mi hijo.

No se trata de que una cargue sola con todas las responsabilidades. Por ejemplo, hace un tiempo era muy raro encontrar a hombres haciendo las compras para el hogar. Ahora la situación ha cambiado un poco, pero todavía falta un camino por recorrer.