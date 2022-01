En un contexto en el que la incertidumbre sobre la política económica continúa en el país, dialogamos con Juan José Marthans, director del Área de Economía-PAD Escuela de Dirección U. de Piura, sobre los retos que enfrenta el sector financiero. Uno de los de mejor performance durante la pandemia, pero que registra comportamientos diferenciados al interior.

¿Cómo observa las condiciones del crédito para este año?, ¿serán más restrictivas o flexibles?

Uno de los grandes retos que va a tener la banca peruana a partir de este año será afinar toda su política de información y atención al usuario, y fortalecer la competencia. No es posible que en el siglo XXI los niveles de quejas que se observan con respecto a la transparencia y calidad del servicio en la banca, tanto para créditos como para depósitos, sean tan grandes como los que tenemos.

¿Esa mejor información y atención al usuario no es responsabilidad de la supervisión (SBS) y del control (Indecopi)?

Hay que buscar conciliar la labor conjunta de la SBS y del Indecopi. Hoy existen muchos más mecanismos, como las redes sociales, para hacer transparente el mercado. No entiendo por qué no se puede hacer una política agresiva y comparada de costo de créditos por diferentes productos (como el que hicimos hace 20 años). Y eso lo puede auspiciar tanto la SBS, como el Indecopi y el mismo BCR.

¿Diría que la falta de transparencia en la información y los costos excesivos son producto de que no hay competencia en el mercado bancario?

Es necesario fomentar mayores niveles de competencia. Yo no digo que no hay competencia al interior del mercado financiero y bancario, lo que pongo en tela de juicio es que el nivel de competencia sea el adecuado, y para lograrlo es elemental fomentar la transparencia y buena información.

¿Mejorarán este año las condiciones de oferta del crédito a familias y empresas?

Siempre existe un margen para ampliar la oferta, teniendo en cuenta varios frentes. Primero, la disponibilidad de recursos financieros, para lo cual el BCR está haciendo uso adecuado de los instrumentos que tiene; segundo, los productos financieros tienen que ser rápidamente recalibrados en función de cómo se está atravesando diferentes coyunturas (ver recuadro).

¿Cuál sería el tipo de crédito de mayor crecimiento en el 2022?

Creo que hay que buscar un crédito al emprendimiento que trascienda las escalas de tamaño, de la micro, pequeña o mediana empresa. Indistintamente del sector de que se trate hay que buscar premiar al emprendedor que cumple con sus repagos, con mejores condiciones y tasas de interés, cosa que no hay hoy en día. Tampoco hay una política de fidelización del cliente que tiene un buen comportamiento.

Microfinanzas

Las microfinancieras y entidades especializadas en créditos de consumo han sido las más golpeadas. ¿Se recuperarán en el 2022 o todavía?

Han salido programas interesantes en los últimos 24 meses, por ejemplo, el de fortalecimiento financiero a las pequeñas empresas (FAE), que hay que verlo con especial cuidado porque del mismo va a depender la posibilidad de consolidar el frente microfinanciero del Perú. Ahora, este 2022, vamos a ver hasta qué punto funcionan, si han estado adecuadamente calibrados y hasta qué punto permiten la consolidación de las microfinanzas.

¿Quiere decir que no serían suficientes esos programas?

El sector microfinanciero necesita, entre otros, facilitar esquemas de fusión, de participaciones de nacionales y extranjeros en el accionariado. Sin embargo, los esquemas de gobernanza no son sencillos en algunas de las microfinancieras.

Por ejemplo, quién va a querer poner capital en las Cajas municipales sin tener la flexibilidad de poderlo retirar cuando así crea oportuno; o quien querrá aportar capital cuando sabe que el presidente de la Caja es un alcalde que cambia cada cuatro años.

¿Cuál sería la propuesta?

Se requiere recalibrar la gobernanza de las microfinancieras y dentro de ellas de las cajas municipales, para permitir un proceso más activo y de participación de capital nacional y extranjero. Al único que beneficia hoy no desarrollar estos esquemas es a un conjunto de grandes entidades financieras.

Banco de la Nación

¿Cuál será el impacto de la participación del Banco de la Nación (BN) en el crédito a las mypes no atendidas por el sector financiero, como ha planteado el Gobierno?

Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos una experiencia funesta con respecto al accionar e impacto de una banca de fomento. Eso es ineficiencia, corrupción, y quiebra de entidades financieras. Tenemos que trascender a propuestas como esa. Si el equipo económico va a proponer algo como eso que ya fracasó en el Perú mejor que se retire a su casa.

¿Qué se debería hacer entonces?

Se debe hacer que el BN busque esquemas de consolidación de las microfinancieras en un contexto de competencia. Por ejemplo, que busque coparticipar temporalmente en términos patrimoniales con las microfinancieras, digamos las cajas municipales, hasta que en corto plazo se encuentre un sustituto interno o externo para que pueda tomar las riendas de propiedad de esas entidades.

¿El BN como copropietario de las cajas municipales?

Hoy las cajas municipales son propiedad del Estado, de los gobiernos locales, y fortalecerlas manteniéndolas así va a ser imposible. Hay que buscar fortalecer su patrimonio a partir de la participación transitoria, y subrayo, transitoria, del Banco de la Nación con porcentajes máximos no mayoritarios y con reglas bien claras de salida de este banco.

¿Qué se lograría con ello?

Ello permitiría darles viabilidad técnica y sostenibilidad económica a estas cajas municipales, que hoy no están en condiciones de competir con la gran banca.

Pero ya hay una propuesta que ha lanzado el MEF con las facultades delegadas que difiere de lo que plantea usted…

Lo que planteo es más interesante que proponer que el BN intervenga directamente en el mercado. En esto hay que ser muy claro, tenemos que descartar cualquier propuesta que permita que el Banco de la Nación compita con las microfinancieras del país, eso solo le daría el puntillazo final a la existencia de las microfinanzas en el Perú.

Lo que hay que hacer es convertir al BN en una entidad de soporte para consolidar financieramente a la entidad microfinanciera más eficiente y exitosa del país. No estoy hablando de que hay que premiar a todas las microfinancieras, solo a las más exitosas del país.

Lo que propone requiere una ley que ya tendría que ser impulsada en el Congreso. ¿Es así?

Es correcto, el Congreso tiene que trabajar de la mano de la SBS, el BCR y el Indecopi, sobre todo con los dos primeros. El Parlamento no se puede aislar de esas dos entidades que son técnicas. Creo que diseñar estrategias de consolidación de las microfinancieras a partir de las medidas que acabo de esbozar, podría resultar innovador y exitoso en el mediano y largo plazo.

Morosidad: Se debe actuar preventivamente

La morosidad en el sistema financiero se ha venido incrementando por la crisis ocasionada por la pandemia.

¿Se agudizará en el 2022? Juan José Marthans sostiene que como el mercado está segmentado, hay que evaluar la evolución de la mora también de manera segmentada.

“En particular, me preocupa el sector microfinanciero porque ha sido el más golpeado por el impacto que produjo el covid”, precisa. Es el que más atiende al sector comercio y servicios. Es decir, a los últimos que están entrando en el proceso de apertura de la economía, y por ello prevé que la mora va a continuar en este segmento, y también porque la economía no necesariamente va a salir del hoyo en este año.

“Lo que pregunto es qué esperan, ¿van a esperar a que se deterioren más las condiciones para actuar, o van a actuar preventivamente? Creo que esta pregunta la van a tener que responder, pero en serio, los banqueros”, agregó.

Banca debería flexibilizar la refinanciación de los créditos

Para que la oferta de crédito siga expandiéndose, Marthans considera que como todavía enfrentamos la desaceleración de la economía, los bancos deben considerar que, así como el Estado los ayudó a solucionar sus problemas de calidad de activos y de sostenibilidad con el programa Reactiva, “ellos pueden buscar alternativas para flexibilizar las posibilidades de reprogramación y refinanciación de créditos hacia ciertos segmentos de usuarios del sistema”.

Precisa que, sin embargo, ello no implica que se condone el crédito. “Aquí la cultura de pago hay que respetarla al 100%; lo que estoy pidiendo es que cuando exista posibilidad de reprogramar créditos, exista también la versatilidad para que los reguladores no les generen sobrecostos a la entidad financiera y esta pueda responder flexiblemente a la posibilidad de reprogramar sin la necesidad de enfrentar nuevas necesidades de provisiones de carácter regulatorio”.