Cualquier impacto sobre los precios del crudo por la liberación de reservas estratégicas por parte de Estados Unidos y otros países no podrá sostenerse mucho, dijo JP Morgan Global Commodities Research.

Estados Unidos liberará millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas en coordinación con China, India, Corea del Sur, Japón y Reino Unido, para intentar enfriar los precios después de que los productores de la OPEP+ no respondieron a los llamados para bombear más crudo.

Los precios del crudo operaban estables el miércoles, apuntando a la incertidumbre sobre la efectividad de la liberación liderada por Estados Unidos.

“Es probable que cualquier impacto mayor de una liberación no sea sostenido, ya que los equilibrios no cambiarán más allá del mes de descarga”, afirmó JP Morgan en una nota de análisis.

Analistas de JP Morgan dijeron que la probable liberación de más de 80 millones de barriles, junto con una demanda reducida de combustible en Europa por los confinamientos ante el COVID-19, podrían hacer que la OPEP+ mantenga su curso y no eleve sus cuotas de producción para enero del 2022.

Goldman Sachs calificó con anterioridad como “una gota en el océano” la liberación de entre 70 millones y 80 millones de barriles de la reserva estratégica.

En el frente de la demanda, JP Morgan pronosticó que el consumo mundial de petróleo superará los niveles del 2019 para marzo del 2022. El banco estadounidense también proyectó que los precios del Brent promediarán US$ 88 por barril en el 2022, US$ 82 en el 2023 y más de US$ 90 en algún momento del tercer trimestre del 2022.

“Tras apuntarse un crecimiento de 5.6 millones de barriles por día (mbpd), esperamos que la demanda petrolera mundial crezca en 3.5 mbpd en el 2022 y alcance los 99.8 mbpd, 280,000 bpd por encima de los niveles del 2019 y un récord máximo”, señaló JP Morgan.

Pese al rápido ritmo de crecimiento, el suministro estadounidense debería volver a los volúmenes anteriores al COVID recién en julio del 2023, tres años después de que el WTI alcanzara precios negativos-, dejando a la OPEP firmemente en control, indicó la nota.