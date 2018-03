Con el protagonismo de los aros de compromiso en sus ventas, Joyería Aldo apuesta por el predominio de la fabricación local en sus joyas.

La estrategia de marketing y de ventas tenía un foco para el 2017: ser la primera joyería a nivel nacional en la colocación de anillos de compromiso. “El objetivo se cumplió largamente con una facturación equivalente a 1,000 aros, lo que significó un 60% de crecimiento”, detalla Franco Noriega, gerente general de Joyería Aldo.

“Es la primera joya que compra alguien importante, y lo más probable es que regrese”, agrega el ejecutivo, seguro de que el servicio ofrecido en sus 13 puntos de ventas en todo el país cautiva a sus clientes. “En el 2018 estamos apuntando a vender 2,000 anillos”, proyecta, luego de añadir que el ticket promedio en este segmento es de US$ 2,800.

Expansión

Sobre la evolución de sus ventas totales en el 2017, Noriega reconoció que no cumplieron con el objetivo de expandir su facturación en 18%, a pesar de que haberlo hecho en 10% representa un buen resultado, lo cual atribuye a decisiones claves como la inauguración de su nueva tienda en el Jockey Plaza, producto de una “mudanza” realizada en el centro comercial en el pasado mes de noviembre.

“Nos mudamos a la zona del primer boulevard y hemos visto ‘explotar’ la tienda en la temporada navideña. Hemos estimado que este local duplicará lo que vendía la anterior”, expresa.

Con relación a su presencia en provincias, Noriega manifiesta que la tienda en Cusco ha incrementado sus ventas en el 2017, mientras que el local de Puno cumple con mantener la presencia de las principales marcas de joyas en esa zona del país.

Respecto a la posibilidad de una salida a los mercados internacionales, citó el acuerdo que tienen vigente con Saga Falabella, firma con la que pudieron abrir dos locales, en Miraflores y en la avenida Salaverry, en el año 2016.

“Tenemos previsto abrir puntos de venta en locales de Falabella en países como Chile y Colombia. Preferimos estar dentro de ellas antes que en una tienda con puerta a la calle. Lo mismo pasaría con otra tienda por departamentos en EE.UU.”, precisa.

Producción

Noriega destaca que Joyería Aldo está trabajando para incrementar su producción propia frente a las importaciones. En esta mira, indica que poseen talleres y diseños originales.

“Tenemos una parte fabricada localmente y otra parte importada, en una relación actual de 50-50. Nos hemos propuesto que el 2018 llegaremos a 70-30. Con una ratio de ese nivel obtenemos un mejor margen”, apunta.

El ejecutivo agrega que la idea es ser lo más eficiente posible, por ello –sostiene– no solo deben preocuparse por las ventas sino también por reducir los costos. “Para el 2018 nos hemos propuesto aminorar en 8% nuestros costos y en 10% nuestros gastos”, estima, tras añadir que espera ventas para este año en un rango de US$ 15 millones y US$ 20 millones.

47% más de Patek

“No es el principal rubro frente a las joyas que tenemos en tienda, pero nuestra marca de relojes Patek Philippe es la N.° 1 del mundo y representa el 25% de las ventas de la empresa”, expresa Franco Noriega al referirse a la marca suiza, cuyo ticket promedio de venta oscila entre US$ 40 mil y US$ 50 mil.

Noriega señala que Joyería Aldo vende al menos 80 relojes al año en el Perú, por lo que representa el 25% de la facturación total de la empresa. “Cada año venimos creciendo con esta marca exclusiva”, remarca el ejecutivo.

Agrega que los relojes más vendidos en el Perú de las colecciones más famosas de Patek Philippe son Nautilus y Aquanaut, el primero reconocido mundialmente por el diseño original realizado por Gérald Genta, conocido como “la leyenda de la alta horología”, en 1976.

“Es un privilegio tener la representación exclusiva de esta marca que va en ascenso. Para este año hemos previsto expandir el área de nuestra tienda de Chacarilla dedicada a Patek Philippe de los actuales 15 metros cuadrados a 22 metros cuadrados”, precisa Noriega.