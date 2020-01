En Chile, el presidente Sebastián Piñera ha propuesto al Congreso de su país un conjunto de medidas para reformar el sistema de pensiones. Entre estas, destaca la devolución de las comisiones a los afiliados de AFP en caso de que los fondos que estas gestionan obtengan rentabilidad negativa. El CEO de Sura, grupo al que pertenece AFP Integra, conversó con Gestión sobre esta propuesta, el panorama del sistema previsional peruano y los negocios del holding financiero en nuestro país.

¿Es posible una reforma similar en el Perú?

He sabido que en Chile ahora están proponiendo esta devolución de comisiones cuando la rentabilidad del fondo sea negativa. Como concepto está bien, es similar a lo que nosotros (AFP Integra) estamos proponiendo, pero las preguntas son ¿quién va a regularlo?, ¿habrá una ley que diga que si la rentabilidad negativa está en ese rango se devuelve tal monto o se fijará un parámetro? Sí somos partidarios de estas propuestas, son reformas que deben hacerse, pero hay que ser cuidadoso en cómo se hacen.

Entonces, ¿la devolución de comisiones es una buena medida?

Nosotros estamos de acuerdo con un esquema de esa naturaleza, aunque técnicamente no es lo óptimo. En realidad, el equipo (de la AFP) trabaja igual cuando la rentabilidad es para abajo o para arriba. Pero para asegurarse de que la rentabilidad será positiva todos los años podrían (las AFP) bajar el riesgo de las inversiones; de esa manera, cobrarían comisiones todos los años, pero al final la rentabilidad va a ser más baja.

El sentir de afiliados

¿Las AFP tenderían a manejar así sus inversiones?

Sin embargo, nosotros somos profesionales en este tema, y no nos vamos a dejar influenciar por ese tipo de cosas (invertir asumiendo poco riesgo a fin de que la rentabilidad sea positiva todos los años). Aunque técnicamente no es lo más apropiado, no se puede ser ajeno al sentir de los afiliados. Por eso hemos propuesto un mecanismo más solidario, para que cuando se gane, ganemos todos y si se pierde, perdemos todos. Es la demanda popular.

¿Cuál es la propuesta de AFP Integra?

Cobrar una comisión base, porque la administración de los fondos debe seguir funcionando independientemente de si la ganancia es positiva o negativa; y cuando los mercados caen están las mejores oportunidades de inversión. Pero la utilidad de la empresa va a salir de los años en que también haya utilidad para el afiliado. Así, los años en que no haya rentabilidad o esta sea negativa, nosotros (AFP Integra) cubriremos costos, y los años en que haya buena rentabilidad también tendremos una buena utilidad. Esa es nuestra propuesta, pero no se puede implementar porque la modalidad de cobro de comisiones es regulada por ley.

¿Cómo se podría regular mejor el cobro de comisiones?

Se debe empoderar al regulador (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS) porque nosotros no sabemos cuál esquema es el mejor. En el Perú, hay una superintendencia que cuenta con toda una división de AFP, donde están las personas que más conocen sobre el sistema previsional.

La mayoría retira

¿De qué depende empoderar a la SBS?

(Sus funcionarios) no solo tienen información local sino también de los demás países, saben qué está pasando en el mundo, es gente con trayectoria; entonces, no entiendo por qué no se empodera a la superintendencia para que haga los cambios.

¿Cómo ven el retiro del 95.5% del fondo previsional?

Ha cambiado algo. La regulación anterior no tenía un límite de edad (en la jubilación anticipada ordinaria), cualquiera podía retirar, pero ahora eso ya no es posible. Sin embargo, nos estamos quedando sin pensionados. Cuando las personas llegan a la edad de jubilación, la mayoría opta por retirar el 95.5% de su fondo frente a la incertidumbre sobre el monto de su pensión.

¿Qué porcentaje elige recibir una pensión?

Es un porcentaje muy pequeño, entre 2% y 3%, el que destina todo su fondo a adquirir una renta vitalicia para tener una pensión. Cerrar la ley del 95.5% políticamente es altamente riesgoso; lo que se debe de hacer es que la jubilación sea más atractiva.

¿Y qué se necesita para hacer más atractiva la jubilación?

Una pensión mínima. En todos los estudios sobre fondos de pensiones, sea de la OCDE o del Banco Mundial, se ha mencionado la pensión mínima de jubilación. La persona que retira el 95.5% de su fondo no tiene opción de la pensión mínima. La persona que retira hoy no sabe qué pensión va a tener. Debe elegir entre sacar toda su plata ahora y ver qué hace con esta o no sacarla, porque por lo menos se tendrá una pensión mínima.

Parámetros

¿A quién correspondería esa pensión mínima?

Para acceder a esa pensión se debe establecer parámetros, de tal manera que cualquier persona sepa que si cumple con su parte, de contribuir con un número mínimo de años, como establece la ONP, tendrá su pensión. Y a las personas que no lleguen a completar un periodo mínimo de aporte le devolvemos su dinero, o el Estado evaluará si está en capacidad de subsidiarla.

¿Qué opina de la propuesta para que cada afiliado de la ONP tenga una cuenta individual?

Si el día de mañana todos estos afiliados tienen cuentas individuales, el dinero que ingresa por aportes ya no podrá usarlo el Estado porque debe acreditarse en la cuenta de quien aportó.

Deuda con jubilados

¿Eso implica mayor costo fiscal?

Esa transformación implicaría reconocer una deuda con todos los jubilados actuales. No digo que sea malo, pero sí tiene algunas implicancias (costos fiscales). El esquema de reparto vigente en el Sistema Nacional de Pensiones no hace esas cuentas, confía en que siempre van a entrar nuevos afiliados.

Hoja De Vida

Nombre: Jorge Ramos Raygada.

Profesión: Economista.

Centro de estudios: Universidad del Pacífico.

Posgrado: Máster en Economía y MBA en Boston University.

Experiencia: CEO de ING para Perú & Colombia, gerente de inversiones y finanzas en AFP Integra.

Cifras

174,823

MILLONES de soles era el fondo administrado por las cuatro AFP al cierre de diciembre del 2019.

17.2%

FUE LA RENTABILIDAD patrimonial de las administradoras de fondos de pensiones a noviembre del 2019, según la SBS.

Rendimiento del portafolio de AFP se acercaría a dos dígitos

“Este año, el rendimiento de los fondos de pensiones puede ser menor que el año pasado, pero no tendría que ser malo, debería estar cercano a los dos dígitos”, dijo Jorge Ramos, CEO de Sura Perú.

El país, en cifras macroeconómicas, es el mejor de la región, cuenta con una de las monedas más estables y la inflación más baja en comparación con sus pares, resaltó.

Mencionó que las acciones peruanas reportaron un rendimiento bajo el año pasado porque los mercados emergentes estuvieron rezagados frente a los desarrollados, que alcanzaron retornos históricos.

“Sin embargo, hay espacio para que los mercados emergentes se recuperen”, acotó.

Asimismo, detalló que en el portafolio de las AFP hay una participación importante de activos alternativos, que no reflejan su rentabilidad en el corto plazo, pues no cuentan con elevada liquidez, aunque en el presente año sí tendrán impacto positivo en los fondos previsionales.