Jorge Muñoz: "Si Línea Amarilla acepta a reducir el peaje, se acaba proceso de anulación"

Jorge Muñoz , alcalde de Lima, afirmó que se "ante la actitud cerrada de la empresa" Línea Amarilla (Lamsac) -hoy en manos de la francesa Vinci- se optó por "otros caminos legales".

La comuna propuso a la empresa rebajar el precio del peaje de S/ 5.70 a S/ 4.40, lo que no fue aceptado.

"Habían dos posibilidades: o nos íbamos por la terminación anticipada del contrato que tampoco nos iba a llevar a una toma inmediata de los peajes, con el riesgo de que había que pagarle más dinero. En el caso, de la nulidad que hemos iniciado, es un poco más tiempo -un poco más de dos años- para que la municipalidad tome la administración de los peajes. Ahí si nosotros estamos apuntando a no pagar un indemnizacion por los casos de corrupción que hay evidentes y cómo subió el peaje, por eso es que optamos por este camino (de la anulación)", explicó en RPP Noticias.

En otro momento, comentó que la anulación no tiene un efecto inmediato. "Eso no es posible. Los precios de los peajes no van a bajar porque hay situaciones legales que no te lo permiten", apuntó.

El alcalde también aseguró que la única manera que la anulación no se ejecute, es que la empresa acepta reducir el precio de sus peajes a S/ 4.40. "Las conductas están siempre sujetas a evaluación, si la conducta de la empresa cambiará, la historia también puede cambiar. No niego que Vinci todavía puede hacer cambios. Se evitaría un arbitraje si acepta recomponer el monto del peaje" subrayó Muñoz.